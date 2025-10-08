越南、馬來西亞拚當國際金融中心 力圖躋身已開發國家

為吸引大量外資，越南與馬來西亞近年來卯足全力搶當東南亞的國際金融中心（IFC），期能成為各類國際金融業務的集中地，為自己國家帶來龐大的經濟利益及資本，進而躋身已開發國家之林。

越南計劃將觀光勝地峴港結合商業中心胡志明市，共同發展成為國際金融中心，以吸引外資，為越南達成兩位數成長目標提供資金，並推動其在2045年前成為已開發國家。

越南在過去12到18個月才開始增強打造IFC的動能，但該國的國際金融中心模式比較類似杜拜，藉由推出優惠政策以吸引大量投資人，有別於倫敦或新加坡這類由國際貿易樞紐蛻變而成的金融中心。

胡志明市當局為其IFC計畫投資70億美元，主要聚焦於銀行服務、資產和基金管理，以及金融科技和大宗商品衍生品的沙盒。最具指標意義的是該市新落成的55層摩天大樓西貢濱海國際金融中心（Saigon Marina IFC），預定今年底開始營運。峴港部分則將發展綠色金融、金融科技、數位服務，以及加密資產和貨幣沙盒。政府官員將投資20億美元在資訊科技和互聯網的基礎設施。

除了邀請加密貨幣交易所幣安執行長鄧偉政擔任其IFC的高級顧問外，越南政府也一直在接洽滙豐、渣打和花旗等全球銀行、Dragon Capital和VinaCapital等基金，以及德勤、KPMG、TheCityUK等顧問公司，並與倫敦、杜拜、阿布達比等國際金融中心合作。

為吸引跨國大企業進駐其IFC，越南將推出為期30年的降低企業稅率、個人所得稅豁免、長期簽證、快速商業登記流程、沙盒監理，以及人工智慧和區塊鏈技術。目前在全球120個金融中心中，胡志明市排名第95。越南希望在2035年前其雙樞紐國際金融中心能在全球金融中心指數（GFCI）排名第75，到2045年躍升至20。

在同樣積極招商引資的馬來西亞，來自日本、新加坡等地的亞洲主要銀行正紛紛參與南部柔佛州啟動的經濟特區計畫，上周日本瑞穗銀行與依斯干達特區發展局（IRDA）簽署了戰略合作夥伴關係，目的在加強專案融資並吸引投資人前往柔佛新加坡經濟特區（JS-SEZ）。