快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

美入股加國礦產探勘公司

經濟日報／ 編譯黃淑玲任中原／綜合外電

美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。

這是3,560萬美元投資的一部分，目的在確保阿拉斯加的關鍵能源與礦產計畫順利推動。

美國總統川普6日公告，白宮將推翻拜登時期否決「Ambler Road」計畫的決定，重啟相關建設。Ambler Road計畫要做為開啟阿拉斯加的重要能源與礦產開發的方案，準備開路進入阿拉斯加北部布魯克斯山脈地區，開發當地豐富關鍵礦產資源。

這條211英里（約340公里）長的公路，將連接偏遠的礦區，開採當地的銅、鈷、鎵、鍺及其他重要礦物。

美國入股消息公開後，Trilogy在美國上市的股票股價7日早盤狂飆超過200%，重現近來反複出現的場景：川普政府宣布入股的企業，股價幾乎都會狂飆。這不僅使投資人好奇接下來誰將雀屏中選，且已開始對一些公司下注。

例如原本名不見經傳的MP Materials，股價今年來已大漲376%；川普強迫英特爾將政府之前提供的100億美元補助款轉換為10%股權，帶動英特爾今年來股價上漲82%；美洲鋰業公司股價從政府入股後更已上漲近2倍。

美國 川普 阿拉斯加

延伸閱讀

美國防部助理部長提名人：支持川普要求台灣國防支出達GDP 10%

賴總統將兩岸和平寄望川普 馬文君：等同把台海和平鑰匙交給美中兩強

【重磅快評】兩岸和平寄望川普 賴清德確定非反串？

川普擬用「叛亂法」繞過法院部署國民兵

相關新聞

高盛：明年金價上衝4,900美元 專家預測五年內飆漲至1萬美元

國際現貨金價7日盤中一度上漲0.62%，創下每英兩3,985.68美元的歷史新高，紐約黃金期貨則是一度衝破4,000美元...

IEA下修美再生能源成長預測 看好印度將成第二大市場

國際能源總署（IEA）將2030年為止的美國再生能源成長預測大砍近半，並且下修全球同期的再生能源成長預期，主因美國和中國...

美購物季折扣 恐不如以往

美國消費者年底購物旺季的網購支出預料續創新高，突破2,500億美元，但受到關稅與通膨影響，成長速度將放慢，業者折扣力道也...

越南、馬來西亞拚當國際金融中心 力圖躋身已開發國家

為吸引大量外資，越南與馬來西亞近年來卯足全力搶當東南亞的國際金融中心（IFC），期能成為各類國際金融業務的集中地，為自己...

越南前九月對美順差成長

越南海關6日公布數據顯示，今年1-9月對美貿易順差年增28%至990億美元，反映越南對美出口未受川普關稅影響，且該國製造...

美入股加國礦產探勘公司

美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。