美入股加國礦產探勘公司
美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。
這是3,560萬美元投資的一部分，目的在確保阿拉斯加的關鍵能源與礦產計畫順利推動。
美國總統川普6日公告，白宮將推翻拜登時期否決「Ambler Road」計畫的決定，重啟相關建設。Ambler Road計畫要做為開啟阿拉斯加的重要能源與礦產開發的方案，準備開路進入阿拉斯加北部布魯克斯山脈地區，開發當地豐富關鍵礦產資源。
這條211英里（約340公里）長的公路，將連接偏遠的礦區，開採當地的銅、鈷、鎵、鍺及其他重要礦物。
美國入股消息公開後，Trilogy在美國上市的股票股價7日早盤狂飆超過200%，重現近來反複出現的場景：川普政府宣布入股的企業，股價幾乎都會狂飆。這不僅使投資人好奇接下來誰將雀屏中選，且已開始對一些公司下注。
例如原本名不見經傳的MP Materials，股價今年來已大漲376%；川普強迫英特爾將政府之前提供的100億美元補助款轉換為10%股權，帶動英特爾今年來股價上漲82%；美洲鋰業公司股價從政府入股後更已上漲近2倍。
