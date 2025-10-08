美報告：同盟管制有漏洞 中企仍大買尖端晶片製造設備

根據美國國會跨黨派調查，儘管美國及盟邦試圖限制中國生產先進運算晶片的能力，但彼此公布的規範不一致，讓中國去年得以買進近400億美元的尖端晶片製造設備。

路透社報導，美國無論是民主黨還是共和黨執政，都視半導體產業為國安關鍵，設法限制中國製造晶片的能力。

但根據路透社讀到的聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）報告，美國、日本、荷蘭3國公布的規範不一致，導致有非美國的製造商把設備賣給一些中國企業，而美國製造商不能賣。

在未違法的情況下，中國企業去年向全球前5大半導體生產設備供應商購買價值380億美元的設備，較2022年成長66%。

報告也發現，這個採購金額約占應用材料公司（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、艾司摩爾（ASML）、東京威力科創（Tokyo Electron）等5巨頭總銷售額的近39%。

報告強調：「這類銷售讓中國在多種半導體製造領域的競爭力提升，對全球人權及民主價值產生深遠影響。」

東京威力科創美國分公司總裁杜赫提（MarkDougherty）受訪時表示，受到新規上路等因素影響，業界今年對中國銷售已有下滑趨勢，他也樂見美日政府加強協調。

應用材料與科林研發公司未回覆置評請求，艾司摩爾與科磊表示在看到完整報告前無法回應。

美中戰略競爭特別委員會則說，上述設備商配合委員會調查，且已獲悉調查結果。

在晶片製造商的大客戶中，有3家中國企業特別令人擔憂，分別是昇維旭技術有限公司（SwaySureTechnology Co）、深圳市鵬新旭技術有限公司（Shenzhen Pengxinxu Technology Co）及芯恩（青島）集成電路有限公司（SiEn (Qingdao) IntegratedCircuits Co）。

委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）及民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）去年曾致函美國商務部，指稱這3家公司涉及暗中協助華為技術有限公司，且美方去年12月已禁止對這3家公司出口相關設備。

委員會這份報告建議，盟國間應加強協調，並祭出更廣泛的管制，包括限制中國取得可用於打造自身晶片生產設備的零組件。