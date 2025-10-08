紐約黃金期貨價格突破4000美元 史上首見
黃金期貨價格今天創史上首度突破每盎司4000美元大關，反映出在美國政府持續停擺之下，許多投資人尋求資金避風港。
美聯社報導，紐約市場黃金現貨價格昨天收在每盎司3960.60美元後，黃金期貨價格在美東時間今天上午9時剛過不久升破每盎司4000美元，刷新歷史高點；接近10時跌回略低於這道關卡。
黃金期貨價格今年1月初還在2670美元左右，至今已飆漲約50%。
金價往往因投資人焦慮尋求安全投資標的而大漲，而過去一年貴金屬價格明顯走揚，主要因為美國總統川普（Donald Trump）頻揮關稅大刀，令全球大多數國家經濟陷入不確定。
