紐約黃金期貨價格突破4000美元 史上首見

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

黃金期貨價格今天創史上首度突破每盎司4000美元大關，反映出在美國政府持續停擺之下，許多投資人尋求資金避風港。

美聯社報導，紐約市場黃金現貨價格昨天收在每盎司3960.60美元後，黃金期貨價格在美東時間今天上午9時剛過不久升破每盎司4000美元，刷新歷史高點；接近10時跌回略低於這道關卡。

黃金期貨價格今年1月初還在2670美元左右，至今已飆漲約50%。

金價往往因投資人焦慮尋求安全投資標的而大漲，而過去一年貴金屬價格明顯走揚，主要因為美國總統川普（Donald Trump）頻揮關稅大刀，令全球大多數國家經濟陷入不確定。

黃金 美國 投資人

延伸閱讀

各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

國際金價距4000美元僅一步之遙 法人估本月有望上看4100美元

金價攻上4000美元創新高 深圳水貝、香港湧現購金人潮

金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

相關新聞

全球再生能源發電量 首度超越燃煤發電

低碳與能源智庫Ember六日發布最新報告，表示今年全球風力與太陽能發電量首次超越燃煤，為世界發電帶來劃時代轉折。

美股早盤／3大指數齊揚！費半上漲1% 黃金期貨首破4千美元大關

美國政府關門進入第二周，市場關注華府方面的最新進展，美股7日早盤三大指數齊揚，費半揚升1%。黃金期貨7日盤中也首破每英兩...

空前高點！全球加密幣ETF單周吸金規模創新高 比特幣水漲船高

據加密貨幣衍生性商品公司Coinshares統計，至4日為止的1週，全球追蹤加密資產的ETF（指數股票型基金）吸引59....

制裁有漏洞？美國會報告曝光 陸企仍大買先進晶片製造設備

美國國會兩黨調查報告指出，美國與盟友限制中國大陸生產尖端晶片，但相關措施有漏洞，讓中國去年得以合法購得近400億美元的先...

下個是誰？「川普投顧」點股成金 投資人緊盯「這些關鍵性產業」

美國川普政府先後對多家企業入股，每次出手都使投資標的股價以2位數字的幅度大漲；投資人不僅好奇接下來誰將雀屏中選，而且已經...

科技股領漲！日股再創新高 亞洲股市多收紅

日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，日股今天再創新高，亞洲股市今天普遍收高；隨著美國政府關門風波發酵，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。