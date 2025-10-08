高盛：明年金價上衝4,900美元 專家預測五年內飆漲至1萬美元

國際現貨金價7日盤中一度上漲0.62%，創下每英兩3,985.68美元的歷史新高，紐約黃金期貨則是一度衝破4,000美元大關，同樣再創新高。

鑒於ETF資金強勁流入，且央行可能繼續買進黃金，高盛將2026年12月的金價預測，從每英兩4,300美元一口氣上調至4,900美元。

高盛6日表示，金價上修後後市仍偏向上行風險，「因民間領域對相對小型黃金市場的多元配置，可能會使ETF持有量超過我們基於利率的估算。」

今年以來，金價已漲51%，可望創下1970年代以來最佳年度表現，主要原因包括央行持續購買、黃金ETF需求增加、美元走弱，以及貿易與地緣政治緊張局勢升溫，帶動散戶投資人的避險需求上升。

高盛預測，全球央行的黃金購買量在2025年／2026年將平均達70噸至80噸，而且新興市場央行可能會繼續將存底進行結構性分散化，轉向黃金。

高盛分析師指出，隨著Fed預料到2026年中將降息100個基點，西方ETF的黃金持有量預期將增加。「相較下，投機性持倉波動較大，但整體保持穩定。在9月大幅增加後，西方ETF黃金持有量水準已完全追上我們基於美國利率的估算，這顯示近期ETF的強勢並非過度。」

德意志銀行早在9月17日便將2026年金價預測上調300美元至每英兩4,000美元，日前瑞銀也預估，金價未來幾個月將升至4,200美元。BMO資本市場則將2025年Q4與2026年全年平均金價預測調升至每英兩3,900美元與4,400美元。

在此同時，華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）預測，金價強勁漲勢可能會持續到2030年底，未來五年可能飆漲151%，至每英兩1萬美元，未來五年金價的凌厲漲勢將更甚於美股大盤標普500指數，他預期標普500到2030年將上漲50%，達到1萬點。

過去一年，散戶與機構投資人也對具避險功能的黃金展現濃厚興趣，他們擔心經濟動盪、美元走弱等。