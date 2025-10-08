俄企發「熊貓債」遇路障 自2022年以來尚無成功募資

俄羅斯企業探索在大陸發行人民幣「熊貓債」以獲低成本資金，但受西方制裁疑慮影響，大陸銀行與投資人保持謹慎，計劃進展受阻，自2022年以來尚無俄企成功募資。分析稱，發行本身並無法律障礙，但二級制裁疑慮使中方市場需求有限。

路透報導指出，包括核能企業Rosatom及天然氣巨頭Gazprom在內的俄企正探索發行熊貓債券。知情人士稱，Rosatom與俄國鋁業聯合公司（Rusal）過去一年發行幾乎沒有進展。截至目前，三家公司均未回應相關消息。其中，雖Rosatom未受美國制裁，但其高層已被制裁。

大陸證券交易所相關人士稱，尚不清楚俄企有何具體發行計劃。同時，多位大陸境內債券投資者對購買此類債券持謹慎態度。

自俄烏戰爭來，俄企已被切斷西方資本市場。同時，大陸國有券商銀河證券自2022年已停止與俄國相關交易，四大國有銀行亦不願承銷此類債券。律師分析，只要發行人不在美國制裁名單上，俄企發行無法律障礙，但銀行與交易員仍擔憂承銷與購買風險，市場需求有限，最終能否售出取決於大陸市場。

今年前七個月，35家離岸公司透過熊貓債券籌資人民幣1,160億元，去年為1,948億元。然而，近幾年來，俄企尚未在大陸人民幣計價熊貓債市場發行債務，僅Rusal於2017年發行過一次。路透指，俄企希望發行契機源於中誠信評將Gazprom評為「AAA」信用等級，為人民幣債券發行鋪路。

此外，部分俄企為獲取低成本資金，甚至考慮透過商品貿易協議重組貸款。俄國評級機構Expert RA分析師稱，即便在「友好國家」框架下，地緣政治風險仍存在，制裁可能影響大陸金融基礎設施，增加債務服務複雜性。