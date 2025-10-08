快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

美購物季折扣 恐不如以往

經濟日報／ 編譯簡國帆陳苓／綜合外電

美國消費者年底購物旺季的網購支出預料續創新高，突破2,500億美元，但受到關稅與通膨影響，成長速度將放慢，業者折扣力道也可能不如以往。

奧多比分析公司（Adobe Analytics）6日表示，預估11月1日-12月31日的年終檔期期間，美國消費者的電商支出將比去年同期成長5.3%至約2,534億美元，成長率低於去年購物季的8.7%。

其中，53.7%的網購支出將由三大產品類別帶動，包括電子產品、服飾以及家具，電子產品的網購銷售預估增4%至575億美元，服飾成長4.4%到476億美元，家具增6.5%到311億美元，熱賣商品預估將包括任天堂Switch 2、Sony PlayStation 5及Xbox Series X等遊戲主機。

奧多比也預測，在感恩節假期後的「網購星期一」（今年落在12月1日）仍將是全年最重要的網購活動，銷售預料將增加6.3%至142億美元。

奧多比數位透視主管潘迪亞表示，今年購物季的整體最大折扣預估約28%，以電子產品等品項為主，少於去年的約30%，「我們確實預期今年購物季的折扣將略弱於去年，但與2023年水準大致持平」，這些折扣對消費者來說仍很優惠。

其中，電子產品的折扣幅度預料將最大，為28%，玩具折扣的最大幅度估為27%。他說，食品雜貨價格上漲、以及消費者趕在潛在關稅生效前囤積產品等諸多因素，都限制了整體折扣幅度。

折扣 網購 消費者

延伸閱讀

任天堂再出重拳！向Reddit盜版論壇管理員求償450萬美元

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

今年年底購物旺季網購支出成長估趨緩 折扣幅度可能縮小

川普拍板…中重型進口卡車11月起徵25%關稅 但未提供細節

相關新聞

高盛：明年金價上衝4,900美元 專家預測五年內飆漲至1萬美元

國際現貨金價7日盤中一度上漲0.62%，創下每英兩3,985.68美元的歷史新高，紐約黃金期貨則是一度衝破4,000美元...

IEA下修美再生能源成長預測 看好印度將成第二大市場

國際能源總署（IEA）將2030年為止的美國再生能源成長預測大砍近半，並且下修全球同期的再生能源成長預期，主因美國和中國...

美購物季折扣 恐不如以往

美國消費者年底購物旺季的網購支出預料續創新高，突破2,500億美元，但受到關稅與通膨影響，成長速度將放慢，業者折扣力道也...

越南、馬來西亞拚當國際金融中心 力圖躋身已開發國家

為吸引大量外資，越南與馬來西亞近年來卯足全力搶當東南亞的國際金融中心（IFC），期能成為各類國際金融業務的集中地，為自己...

越南前九月對美順差成長

越南海關6日公布數據顯示，今年1-9月對美貿易順差年增28%至990億美元，反映越南對美出口未受川普關稅影響，且該國製造...

美入股加國礦產探勘公司

美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。