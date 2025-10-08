美購物季折扣 恐不如以往

美國消費者年底購物旺季的網購支出預料續創新高，突破2,500億美元，但受到關稅與通膨影響，成長速度將放慢，業者折扣力道也可能不如以往。

奧多比分析公司（Adobe Analytics）6日表示，預估11月1日-12月31日的年終檔期期間，美國消費者的電商支出將比去年同期成長5.3%至約2,534億美元，成長率低於去年購物季的8.7%。

其中，53.7%的網購支出將由三大產品類別帶動，包括電子產品、服飾以及家具，電子產品的網購銷售預估增4%至575億美元，服飾成長4.4%到476億美元，家具增6.5%到311億美元，熱賣商品預估將包括任天堂Switch 2、Sony PlayStation 5及Xbox Series X等遊戲主機。

奧多比也預測，在感恩節假期後的「網購星期一」（今年落在12月1日）仍將是全年最重要的網購活動，銷售預料將增加6.3%至142億美元。

奧多比數位透視主管潘迪亞表示，今年購物季的整體最大折扣預估約28%，以電子產品等品項為主，少於去年的約30%，「我們確實預期今年購物季的折扣將略弱於去年，但與2023年水準大致持平」，這些折扣對消費者來說仍很優惠。

其中，電子產品的折扣幅度預料將最大，為28%，玩具折扣的最大幅度估為27%。他說，食品雜貨價格上漲、以及消費者趕在潛在關稅生效前囤積產品等諸多因素，都限制了整體折扣幅度。