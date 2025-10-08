快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

IEA下修美再生能源成長預測 看好印度將成第二大市場

經濟日報／ 編譯簡國帆陳苓／綜合外電
國際能源總署（IEA）大砍美國再生能源到2030年的成長預測一半。（美聯社）
國際能源總署（IEA）大砍美國再生能源到2030年的成長預測一半。（美聯社）

國際能源總署（IEA）將2030年為止的美國再生能源成長預測大砍近半，並且下修全球同期的再生能源成長預期，主因美國和中國大陸的政策調整，導致再生能源前景轉弱。

IEA 7日預測，全球再生能源容量到2030年時將增加4,600百萬瓩（GW），較去年預估值下修5%，但整體增加的容量依然相當於中國大陸、歐盟和日本的總發電容量，且太陽能新增的裝置容量將占近80%的增幅，但離岸風電前景持續疲弱。

IEA調降全球再生能源展望，反映美國總統川普重返白宮後的幾項政策變革，包括提前取消清潔能源設施的聯邦租稅抵免、實施進口管制、暫停新的離岸風電租賃權，以及限制發放聯邦土地的太陽能和風電計畫許可等。IEA因此將2030年為止的美國再生能源成長預估，調降近50%至250GW。

中國大陸從固定費率轉向競標拍賣，打壓綠能項目的經濟效益，也促使IEA調降中國大陸市場的再生能源成長預估5%到近2,660GW。

不過，其他地區的強勁展望抵銷了部分頹勢。IEA預測，印度將崛起為全球第二大再生能源成長市場，僅次於中國；估計印度的裝置容量將在五年間增加1.5倍。歐洲再生能源容量也預料將增加630GW（增幅67%），其中近三成增幅來自德國、英國、西班牙、土耳其、義大利、法國、波蘭及荷蘭等八個國家。而亞非中東的許多新興經濟體，也因成本下滑、目標提高，加速打造綠電設施。

與此同時，氣候智庫Ember發布報告說，今年上半年再生能源的發電量超越煤炭發電廠，為歷來首見。

今年上半年全球太陽能發電量較去年同期增加近1/3，滿足全球新增電力需求的83%，風力發電雖只成長7%，但兩者已使再生能源的發電貢獻，得以首次取代化石燃料。

報告作者兼Ember資深電力分析師維楚斯莫提卡表示，這一里程碑是關鍵的轉折點，太陽能與風能的成長速度，快到能滿足全球與日俱增的電力需求，是清潔能源追上用電需求的變革開端。

再生能源 電力需求

延伸閱讀

神雲攜手AI創新Tonomia公司 以再生能源打造AI基礎設施

全球再生發電史上首超燃煤 歐美化石燃料依賴反增

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

台積不只會賺錢 ESG也有一套

相關新聞

高盛：明年金價上衝4,900美元 專家預測五年內飆漲至1萬美元

國際現貨金價7日盤中一度上漲0.62%，創下每英兩3,985.68美元的歷史新高，紐約黃金期貨則是一度衝破4,000美元...

IEA下修美再生能源成長預測 看好印度將成第二大市場

國際能源總署（IEA）將2030年為止的美國再生能源成長預測大砍近半，並且下修全球同期的再生能源成長預期，主因美國和中國...

美購物季折扣 恐不如以往

美國消費者年底購物旺季的網購支出預料續創新高，突破2,500億美元，但受到關稅與通膨影響，成長速度將放慢，業者折扣力道也...

越南與馬來西亞拚當國際金融中心 力圖躋身已開發國家

為吸引大量外資，越南與馬來西亞近年來卯足全力搶當東南亞的國際金融中心（IFC），期能成為各類國際金融業務的集中地，為自己...

越南前九月對美順差成長

越南海關6日公布數據顯示，今年1-9月對美貿易順差年增28%至990億美元，反映越南對美出口未受川普關稅影響，且該國製造...

美入股加國礦產探勘公司

美國政府表示，將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。