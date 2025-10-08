IEA下修美再生能源成長預測 看好印度將成第二大市場

國際能源總署（IEA）將2030年為止的美國再生能源成長預測大砍近半，並且下修全球同期的再生能源成長預期，主因美國和中國大陸的政策調整，導致再生能源前景轉弱。

IEA 7日預測，全球再生能源容量到2030年時將增加4,600百萬瓩（GW），較去年預估值下修5%，但整體增加的容量依然相當於中國大陸、歐盟和日本的總發電容量，且太陽能新增的裝置容量將占近80%的增幅，但離岸風電前景持續疲弱。

IEA調降全球再生能源展望，反映美國總統川普重返白宮後的幾項政策變革，包括提前取消清潔能源設施的聯邦租稅抵免、實施進口管制、暫停新的離岸風電租賃權，以及限制發放聯邦土地的太陽能和風電計畫許可等。IEA因此將2030年為止的美國再生能源成長預估，調降近50%至250GW。

中國大陸從固定費率轉向競標拍賣，打壓綠能項目的經濟效益，也促使IEA調降中國大陸市場的再生能源成長預估5%到近2,660GW。

不過，其他地區的強勁展望抵銷了部分頹勢。IEA預測，印度將崛起為全球第二大再生能源成長市場，僅次於中國；估計印度的裝置容量將在五年間增加1.5倍。歐洲再生能源容量也預料將增加630GW（增幅67%），其中近三成增幅來自德國、英國、西班牙、土耳其、義大利、法國、波蘭及荷蘭等八個國家。而亞非中東的許多新興經濟體，也因成本下滑、目標提高，加速打造綠電設施。

與此同時，氣候智庫Ember發布報告說，今年上半年再生能源的發電量超越煤炭發電廠，為歷來首見。

今年上半年全球太陽能發電量較去年同期增加近1/3，滿足全球新增電力需求的83%，風力發電雖只成長7%，但兩者已使再生能源的發電貢獻，得以首次取代化石燃料。

報告作者兼Ember資深電力分析師維楚斯莫提卡表示，這一里程碑是關鍵的轉折點，太陽能與風能的成長速度，快到能滿足全球與日俱增的電力需求，是清潔能源追上用電需求的變革開端。