全球再生能源發電量 首度超越燃煤發電

低碳與能源智庫Ember六日發布最新報告，表示今年全球風力與太陽能發電量首次超越燃煤，為世界發電帶來劃時代轉折。

英國衛報報導，Ember的報告指出，二○二五年前半年，全球再生能源發電增幅已超過日增的電力需求，使煤炭與天然氣用量出現小幅下降。

與二○二四年同期相比，全球太陽能發電今年上半年成長近三分之一，滿足全球新增電力需求的百分之八十三，風力發電雖只成長百分之七，但兩者已使再生能源的發電貢獻得以首次取代化石燃料。

報告作者兼Ember資深電力分析師維楚斯莫提卡表示，這一里程碑代表至關重要的轉折點，「太陽能與風能的成長速度如今已能滿足全球電力需求增加，進入清潔能源增長與用電需求增長並駕齊驅的新時代」。

Ember報告指出，中國與印度是推動再生能源激增的主要力量。

另一份由國際能源總署（ＩＥＡ）發布的報告指出，全球再生能源發電量在二○三○年之前有望翻倍，其中百分之八十的新增潔淨能源裝置容量將來自太陽能。

國際能源總署指，中國將繼續穩居全球再生能源的最大增長市場，印度到二○二九年將成為第二大。

Ember發現，中國新增再生能源發電量超過全球其他國家總和，使中國今年上半年的化石燃料使用量較二○二四年同期下降百分之二；與此同時，印度再生能源增長量是該國電力需求的三倍以上，讓印度的煤炭與天然氣用量分別下降百分之三點一與百分之卅四。

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，令人憂心的是，包括美國與歐盟等富裕國家，在發電上對化石燃料的依賴反而比以往更高。

目前全球百分之五十八太陽能發電量來自中低收入國家，中國清潔能源技術蓬勃帶動全球相關成本下降是一大主因。Ember指太陽能發電成本自一九七五年以來已下降百分之九十九點九，如今價格低到一個國家可在短短一年內建立起大規模太陽能市場。