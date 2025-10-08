聽新聞
0:00 / 0:00

全球再生能源發電量 首度超越燃煤發電

聯合報／ 國際中心／綜合報導
報告指出，全球風力與太陽能發電量首次超越燃煤。圖為美國紐約州克利夫頓公園市的太陽能電廠。美聯社
報告指出，全球風力與太陽能發電量首次超越燃煤。圖為美國紐約州克利夫頓公園市的太陽能電廠。美聯社

低碳與能源智庫Ember六日發布最新報告，表示今年全球風力與太陽能發電量首次超越燃煤，為世界發電帶來劃時代轉折。

英國衛報報導，Ember的報告指出，二○二五年前半年，全球再生能源發電增幅已超過日增的電力需求，使煤炭與天然氣用量出現小幅下降。

與二○二四年同期相比，全球太陽能發電今年上半年成長近三分之一，滿足全球新增電力需求的百分之八十三，風力發電雖只成長百分之七，但兩者已使再生能源的發電貢獻得以首次取代化石燃料。

報告作者兼Ember資深電力分析師維楚斯莫提卡表示，這一里程碑代表至關重要的轉折點，「太陽能與風能的成長速度如今已能滿足全球電力需求增加，進入清潔能源增長與用電需求增長並駕齊驅的新時代」。

Ember報告指出，中國與印度是推動再生能源激增的主要力量。

另一份由國際能源總署（ＩＥＡ）發布的報告指出，全球再生能源發電量在二○三○年之前有望翻倍，其中百分之八十的新增潔淨能源裝置容量將來自太陽能。

國際能源總署指，中國將繼續穩居全球再生能源的最大增長市場，印度到二○二九年將成為第二大。

Ember發現，中國新增再生能源發電量超過全球其他國家總和，使中國今年上半年的化石燃料使用量較二○二四年同期下降百分之二；與此同時，印度再生能源增長量是該國電力需求的三倍以上，讓印度的煤炭與天然氣用量分別下降百分之三點一與百分之卅四。

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，令人憂心的是，包括美國與歐盟等富裕國家，在發電上對化石燃料的依賴反而比以往更高。

目前全球百分之五十八太陽能發電量來自中低收入國家，中國清潔能源技術蓬勃帶動全球相關成本下降是一大主因。Ember指太陽能發電成本自一九七五年以來已下降百分之九十九點九，如今價格低到一個國家可在短短一年內建立起大規模太陽能市場。

再生能源 電力需求 太陽能發電 印度 國際能源總署 用電 低碳

延伸閱讀

神雲攜手AI創新Tonomia公司 以再生能源打造AI基礎設施

全球再生發電史上首超燃煤 歐美化石燃料依賴反增

肯定殲10戰功？巴基斯坦：在印巴衝突表現「異常出色」

中印月底恢復直航 兩國回暖信號

相關新聞

美股早盤／3大指數齊揚！費半上漲1% 黃金期貨首破4千美元大關

美國政府關門進入第二周，市場關注華府方面的最新進展，美股7日早盤三大指數齊揚，費半揚升1%。黃金期貨7日盤中也首破每英兩...

下個是誰？「川普投顧」點股成金 投資人緊盯「這些關鍵性產業」

美國川普政府先後對多家企業入股，每次出手都使投資標的股價以2位數字的幅度大漲；投資人不僅好奇接下來誰將雀屏中選，而且已經...

制裁有漏洞？美國會報告曝光 陸企仍大買先進晶片製造設備

美國國會兩黨調查報告指出，美國與盟友限制中國大陸生產尖端晶片，但相關措施有漏洞，讓中國去年得以合法購得近400億美元的先...

全球再生能源發電量 首度超越燃煤發電

低碳與能源智庫Ember六日發布最新報告，表示今年全球風力與太陽能發電量首次超越燃煤，為世界發電帶來劃時代轉折。

空前高點！全球加密幣ETF單周吸金規模創新高 比特幣水漲船高

據加密貨幣衍生性商品公司Coinshares統計，至4日為止的1週，全球追蹤加密資產的ETF（指數股票型基金）吸引59....

科技股領漲！日股再創新高 亞洲股市多收紅

日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，日股今天再創新高，亞洲股市今天普遍收高；隨著美國政府關門風波發酵，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。