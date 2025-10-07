美股早盤／3大指數齊揚！費半上漲1% 黃金期貨首破4千美元大關

美國政府關門進入第二周，市場關注華府方面的最新進展，美股7日早盤三大指數齊揚，費半揚升1%。黃金期貨7日盤中也首破每英兩4,000美元，顯示投資人仍有避險需求。

道瓊工業指數7日早盤漲135點，或0.3%；標普500和那斯達克指數上漲0.2%；費城半導體指數揚升1%；台積電ADR漲0.5%。

超微7日早盤續漲5.6%，該公司6日宣布和OpenAI達成協議，激勵股價6日收漲近24%。輝達止跌回升，漲近1%。

黃金期貨7日盤中首破4,000美元大關，一度攀抵每英兩4,005.80美元。今年以來金價已漲逾五成。

個股方面，美國政府將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權，激勵其股價早盤暴漲209%。另外，熱門飆股AppLovin前市因美國證管會（SEC）表示，正調查其數據收集行為是否違反協定而暴跌後，早盤翻紅，勁揚6.8%。

聯信銀行（Comerica）股價早盤漲逾1%，因五三銀行（Fifth Third）同意以109億美元收購 ，Comerica將躍居全美第九大銀行。

美國政府關門進入第七天，導致包括原定3日發布的就業報告在內，多項重要經濟數據延遲公布，使聯準會（Fed）在下次利率決策前，可掌握的資訊減少，在勞動市場與通膨風險仍備受關注之際，投資人將更關注美東8日下午預定公布的Fed會議紀錄，以及本周多名Fed官員的談話。