快訊

明起3天水氣增 這時東北季風增強「高溫跌破30度」

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／3大指數齊揚！費半上漲1% 黃金期貨首破4千美元大關

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股7日早盤三大指數齊揚，黃金期貨盤中也首破每英兩4,000美元大關。路透
美股7日早盤三大指數齊揚，黃金期貨盤中也首破每英兩4,000美元大關。路透

美國政府關門進入第二周，市場關注華府方面的最新進展，美股7日早盤三大指數齊揚，費半揚升1%。黃金期貨7日盤中也首破每英兩4,000美元，顯示投資人仍有避險需求。

道瓊工業指數7日早盤漲135點，或0.3%；標普500和那斯達克指數上漲0.2%；費城半導體指數揚升1%；台積電ADR漲0.5%。

超微7日早盤續漲5.6%，該公司6日宣布和OpenAI達成協議，激勵股價6日收漲近24%。輝達止跌回升，漲近1%。

黃金期貨7日盤中首破4,000美元大關，一度攀抵每英兩4,005.80美元。今年以來金價已漲逾五成。

個股方面，美國政府將入股加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals，取得10%股權，激勵其股價早盤暴漲209%。另外，熱門飆股AppLovin前市因美國證管會（SEC）表示，正調查其數據收集行為是否違反協定而暴跌後，早盤翻紅，勁揚6.8%。

聯信銀行（Comerica）股價早盤漲逾1%，因五三銀行（Fifth Third）同意以109億美元收購 ，Comerica將躍居全美第九大銀行。

美國政府關門進入第七天，導致包括原定3日發布的就業報告在內，多項重要經濟數據延遲公布，使聯準會（Fed）在下次利率決策前，可掌握的資訊減少，在勞動市場與通膨風險仍備受關注之際，投資人將更關注美東8日下午預定公布的Fed會議紀錄，以及本周多名Fed官員的談話。

美國 指數 Fed 黃金 期貨 美股

延伸閱讀

要求針對監控社群給建議 OpenAI封鎖疑涉大陸官方帳號

OpenAI開發者大會揭示策略核心 讓用戶離不開的ChatGPT生態系

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

相關新聞

美股早盤／3大指數齊揚！費半上漲1% 黃金期貨首破4千美元大關

美國政府關門進入第二周，市場關注華府方面的最新進展，美股7日早盤三大指數齊揚，費半揚升1%。黃金期貨7日盤中也首破每英兩...

下個是誰？「川普投顧」點股成金 投資人緊盯「這些關鍵性產業」

美國川普政府先後對多家企業入股，每次出手都使投資標的股價以2位數字的幅度大漲；投資人不僅好奇接下來誰將雀屏中選，而且已經...

制裁有漏洞？美國會報告曝光 陸企仍大買先進晶片製造設備

美國國會兩黨調查報告指出，美國與盟友限制中國大陸生產尖端晶片，但相關措施有漏洞，讓中國去年得以合法購得近400億美元的先...

空前高點！全球加密幣ETF單周吸金規模創新高 比特幣水漲船高

據加密貨幣衍生性商品公司Coinshares統計，至4日為止的1週，全球追蹤加密資產的ETF（指數股票型基金）吸引59....

科技股領漲！日股再創新高 亞洲股市多收紅

日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，日股今天再創新高，亞洲股市今天普遍收高；隨著美國政府關門風波發酵，市...

OpenAI開發者大會揭示策略核心 讓用戶離不開的ChatGPT生態系

OpenAI宣布推出新功能，將允許每周活躍用戶已達8億人的ChatGPT，連結第三方第三方應用程式（App）以執行各種任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。