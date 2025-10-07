要求針對監控社群給建議 OpenAI封鎖疑涉大陸官方帳號

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天表示，已封鎖多個疑似與中國政府機構有關聯的ChatGPT帳號，原因是這些用戶曾要求模型針對如何監控社群媒體給出建議。

路透社報導，OpenAI在最新發布的公共威脅報告中指出，有些用戶要求其聊天機器人針對社群媒體「監聽」工具和其他監控概念提出相關計畫，違反該公司的國家安全政策。

這家總部位於美國舊金山的公司在報告中警告，隨著美中兩國競相制定生成式人工智慧（AI）的發展方向與規範，AI技術被濫用的安全風險日益升高。

OpenAI還說，已經封鎖多個使用中文的帳號，這些帳號利用ChatGPT協助網路釣魚與惡意軟體活動，甚至要求模型研究如何透過中國的深度求索（DeepSeek）平台進行更多自動化作業。

中國駐美大使館並未立即對此回應置評要求。

此外，OpenAI也封鎖了一些疑似與俄語犯罪團體有關的帳號，這些帳號利用ChatGPT協助開發特定惡意軟體。

OpenAI補充說，自去年2月開始發布公共威脅報告以來，已破壞並通報超過40個網絡，且其模型能拒絕明顯帶有惡意的提問。

報告指出：「我們未發現任何新型攻擊手法，也沒有證據顯示我們的模型為這些威脅行為者提供新的攻擊能力。」

OpenAI表示，目前ChatGPT每週活躍用戶超過8億人，上週授權在次級市場出售價值100多億美元的股票後，估值已達5000億美元，成為全球最有價值的新創企業。