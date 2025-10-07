空前高點！全球加密幣ETF單周吸金規模創新高 比特幣水漲船高

據加密貨幣衍生性商品公司Coinshares統計，至4日為止的1週，全球追蹤加密資產的ETF（指數股票型基金）吸引59.5億美元資金流入，創歷史新高，協助將比特幣價格推上空前高點。

路透社報導，世界市值最大加密貨幣比特幣的價格繼昨天突破8月高點、刷新歷史紀錄後，今天繼續攀漲，並首度觸及12萬6223美元。

Coinshares表示，上週流入加密貨幣ETF的資金以來自美國居冠，金額達50億美元，遠高於排名第2和第3的瑞士和德國各流入5億6300萬美元及3億1200萬美元，兩者也都創下歷史新高。

若以幣別來看，上週比特幣ETF吸引35億5000萬美元資金流入，以太幣ETF吸引14億8000萬美元，solana和瑞波幣（XRP）的ETF則各自吸金7億650萬美元和2億1940萬美元。

比特幣近期走揚與傳統避險資產黃金的空前漲勢同步，原因是美國貿易情勢不確定性及經濟疑慮引發美元貶值，促使投資人分散資產配置。

CoinShares研究部門主管巴特菲爾（JamesButterfill）在最新週報中指出，加密貨幣ETF來到如此規模，突顯出在市場充滿不確定性時期，投資人對於將數位資產作為考慮選項的接受度愈來愈高。