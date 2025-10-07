制裁有漏洞？美國會報告曝光 陸企仍大買先進晶片製造設備

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國會調查報告說，中國去年合法購得近400億美元的半導體先進製造設備。路透
美國國會兩黨調查報告指出，美國與盟友限制中國大陸生產尖端晶片，但相關措施有漏洞，讓中國去年得以合法購得近400億美元的先進製造設備，金額較2022年禁令上路時，激增近七成。

路透社報導，據路透看到的眾議院美國中共戰略競爭特設委員會報告，陸企去年向前五大半導體製造設備供應商，合法買進了380億美元的設備。晶片製造設備的出口限制，許多在2022年公布，和當時相比，去年購買額大增66%。而且五家半導體製造設備商的總營收中，包含應用材料、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、艾司摩爾（ASML）、東京威力科創（Tokyo Electron），陸企購買額比重逼近39%。

報告指出，美國、日本、荷蘭發布的規定限制不一，使得非美國的製造設備業者，能持續出售產品給部分陸企。該委員會呼籲擴大半導體生產工具的輸陸禁令，而非只針對特定中國晶片商、實施範圍較小的限制令。報告說，這些銷售讓中國在生產許多半導體上，競爭力日益提高，對世界人權和民主價值有重大影響。

東京威力科創的美國部門董事長杜赫（Mark Dougherty）受訪表示，新規定之下，業界今年對陸的銷售額開始下滑，樂見美日政府更密切合作。

