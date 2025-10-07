下個是誰？「川普投顧」點股成金 投資人緊盯「這些關鍵性產業」

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國川普政府近來先後對多家企業入股，每次出手都使投資標的股價以2位數的幅度大漲。美聯社
美國川普政府先後對多家企業入股，每次出手都使投資標的股價以2位數字的幅度大漲；投資人不僅好奇接下來誰將雀屏中選，而且已經開始對一些公司下注。

最先是政府對一家名不見經傳的稀土礦場MP原料公司（MP Materials）投資4億美元，使MP股價今年來已大漲376%；接下來是川普強迫英特爾將政府之前提供的100億美元補助款轉換為10%股權，帶動英特爾（Intel）今年來股價上漲82%；自從國防部對美洲鋰業公司（Lithium Americas）提供23億美元貸款後，該公司股價更已上漲近2倍。

川普政府的作法，已促使投資人認真搜尋一長串被川普視為關鍵性產業的企業名單，包括礦業、晶片製造業及藥品公司。任何獲得政府補助的上市公司都在投資人的監視之中，甚至已經下注。

分析師指出，投資人突然間聚焦於政府可能插手的上市公司，包括政府直接入股、提供貸款或給予補助的公司。

例如周一（6日）加拿大礦產探勘公司Trilogy Metals宣布美國政府入股，取得10%股權，7日盤前股價一度應聲狂飆220%，同日媒體報導生產鋰原料的關鍵金屬公司（Critical Metals），正在與美國政府討論入股事宜，股價也隨即大漲；上周五類似的謠傳也使美國稀土公司（USA Rare Earth）股價勁揚。

分析師表示，投資人必須問「下一個是誰？」，因為只要有相關新聞出現，無論是否有詳細內容，都會帶動股價大漲。分析師點名的目標包括擁有重要礦業資源的Ramaco資源公司，及Energy Fuels鈾料公司。

投資人全憑猜測，當然也會受傷。例如Critical Metals股價周一最高時曾大漲190%；之後白宮發言表示政府並未打算入股該公司，漲幅隨即縮小到45%。分析師表示，散戶全看流量及動能買賣股票；一旦動能停頓，投資人顯然會反向操作。

川普對關鍵原料的投資目標並不侷限於美國公司，還包括加拿大Nouveau Monde石墨公司，因為石墨是電池的陽極原料，而中國是主要產地；美國多個政府機構的官員也已經與澳洲多家礦業公司會談，包括Iluka資源公司及Lynas稀土公司，ETF發行業者已經因為礦業公司買氣強勁而大發利市。例如Sprott關鍵性礦物ETF，8月資金流入金額創新高，9月則是次高，今年來資金淨流入量增加77%。

