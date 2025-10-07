蘋果前設計總監艾夫談正在開發的AI裝置：應該有趣、直觀、減少焦慮

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果前傳奇設計師艾夫（Jony Ive）6日表示,，裝置應該要「帶來樂趣」（fun）、減少焦慮，並透露他的團隊已提出「15-20個極具吸引力的產品構想」。美聯社
正與OpenAI合作開發「祕密」人工智慧（AI）裝置的蘋果前傳奇設計師艾夫（Jony Ive），6日在OpenAI的開發者大會壓軸現身，表示裝置應該要「帶來樂趣」（fun）、減少焦慮，並透露他的團隊已提出「15-20個極具吸引力的產品構想」，但要縮窄構想範圍，是一大挑戰。

艾夫在OpenAI的開發者大會尾聲，與OpenAI執行長奧特曼同台對談時透露，他的團隊在尋找正確形式的AI硬體時，已提出「15-20個極具吸引力的產品構想」，但要縮窄希望追求的構想範圍，是個挑戰。

他說，「如果我們知道其中有三項好的，那很容易，但事情沒那麼簡單」，「我們正在設計一整個家族的產品，我們試著確保在決定要聚焦的事物時，能夠明智審慎且思慮縝密，然後不分心」。

艾夫說，他希望這些裝置能夠「帶來樂趣」，並且處理智慧手機或平板電腦過去十到20年來所造成的焦慮感等問題，這些裝置應該「讓我們感到快樂、充實、更平和，以及更少的焦慮和失聯感」，「不在乎與不被在乎的影響和後果真的非常可怕」。他說，「如果我們在設計介面時，沒辦法真心微笑」，可能就只是「另一種深度排他性的東西」。

他也借助蘋果已故共同創辦人賈伯斯的知名想法，這些新的AI裝置應該「發揮作用」，「看起來應該要是必備的，看起來應該很直觀－不會只是問題的另一個理性解決方案」，「就像看著某物，想著『嗯，對啊，當然應該這樣做事，為什麼要這麼麻煩』」？

他也說明他想和OpenAI共同設計AI驅動裝置的原因之一，是要改變人們與目前每日使用裝置之間的關係，「在ChatGPT推出時，感覺我們過去六年的目的變得明顯了」，「我們開始根據AI的能耐，發想介面的一些想法」。

