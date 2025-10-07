快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

IBM發表可大幅減少記憶體用量的「小語言模型」 Granite 4.0

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
IBM發表「中小企業友好」的AI小語言模型Granite 4.0，大幅降低記憶體的使用量達七成，推理速度加快2倍，同時支援更平價的GPU包括家用硬體。圖／IBM提供
IBM發表「中小企業友好」的AI小語言模型Granite 4.0，大幅降低記憶體的使用量達七成，推理速度加快2倍，同時支援更平價的GPU包括家用硬體。圖／IBM提供

IBM日前發表其最新一代企業級「小語言模型」Granite 4.0，以創新的混合式架構 — 結合Mamba-2與Transformer技術，實現前所未有的效能與效率。Granite 4.0不僅大幅降低記憶體與硬體成本，更提供企業部署AI的安全性、可控性與彈性，為台灣各類型企業的AI應用落地提供強力支援。這一代模型優化了處理Agentic工作流程核心任務的能力，無論是獨立部署，或作為大型推理系統中的高效模組，皆能發揮關鍵作用。

Granite 4.0採用創新的Mamba/Transformer混合架構，突破傳統Transformer模型處理長文本的效能瓶頸。Mamba架構可線性擴展上下文長度，讓Granite 4.0在處理複雜任務時，大幅減少記憶體的使用量達70%，推理速度卻加快二倍，同時支援更平價的GPU包括家用硬體。這項突破對台灣中小企業與開發者意味著高效能AI不再是高成本的同義詞，而是人人可及的技術資源。

Granite 4.0已在IBM watsonx.ai平台正式上線，並同步支援Dell Technologies（Dell Pro AI Studio與Enterprise Hub）、Docker Hub、Hugging Face、Kaggle、LM Studio、NVIDIA NIM、Ollama、OPAQUE及Replicate等平台；未來也將支援Amazon SageMaker JumpStart與Microsoft Azure AI Foundry。

Granite 4.0提供多種模型規格，靈活應對不同場景；並預計於2025年底推出強化邏輯推理的Thinking模型。

AI IBM

延伸閱讀

蓋牌市場、堅信黃董？專家：力積電（6770）轉型晶圓代工只是過程、不是快樂終點

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

記憶體族群齊揚 群聯創新天價華邦電漲停登24年高

記憶體族群火熱！華邦電漲停衝逾24年高 群聯寫天價

相關新聞

亞洲青年失業危機！年輕人找不到好工作 低薪職缺成普遍現象

亞洲各地年輕人正面臨難以找到好工作的窘境，許多人被困在低生產力的工作中。世界銀行（World Bank）警告說，這可能對...

金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

澳洲政府表示，隨著金價「異常飆漲」至歷史新高，黃金將超越液化天然氣（LNG），成為澳洲第二大出口大宗商品。

科技股領漲！日股再創新高 亞洲股市多收紅

日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，日股今天再創新高，亞洲股市今天普遍收高；隨著美國政府關門風波發酵，市...

OpenAI開發者大會揭示策略核心 讓用戶離不開的ChatGPT生態系

OpenAI宣布推出新功能，將允許每周活躍用戶已達8億人的ChatGPT，連結第三方第三方應用程式（App）以執行各種任...

AI投資熱恐成「泡沫」？OpenAI營運長搖頭：這是新常態

OpenAI營運長、實質上的二號人物西莫（Fidji Simo）今天說，當前對人工智慧基礎設施的龐大投資並非泡沫，而是為...

各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）預測，在各國央行持續買進黃金等因素推動下，金價未來五年可能飆漲151%，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。