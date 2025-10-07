快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

OpenAI開發者大會揭示策略核心 讓用戶離不開的ChatGPT生態系

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
OpenAI要將ChatGPT打造成數位服務入口。美聯社
OpenAI要將ChatGPT打造成數位服務入口。美聯社

OpenAI宣布推出新功能，將允許每周活躍用戶已達8億人的ChatGPT，連結第三方第三方應用程式（App）以執行各種任務，並且揭露一連串企業合作案，在各產業不同企業內整合其AI產品，彰顯OpenAI要把ChatGPT打造成數位服務重要入口，並建立ChatGPT生態系的願景，也揭示了要讓用戶「離不開」的策略。

OpenAI在6日舉行的2025年DevDay開發者大會上，宣布將允許ChatGPT用戶使用租屋平台Zillow、音樂串流平台Spotify等業者的外部App，讓用戶不必離開ChatGPT，就能執行眾多工作。

例如，ChatGPT用戶要求「為周末建立播放清單」時，就會連接到音樂串流平台Spotify並提供建議，或者能直接用自然語言的聊天，在ChatGPT內搜尋Zillow平台的特定地區三房住宅，其他可使用的App還包含圖形設計工具Figma、旅遊與訂房網站Expedia和Booking.com。OpenAI稱這項新功能為「與App對話」，用戶首次使用時，必須先登入相關帳號。

OpenAI也發表軟體開發套件（SDK），允許開發者為ChatGPT打造App，例如協助企業開發AI助理、或封鎖不適當內容等工具，今年稍後將接受App申請，以進行審核與發佈，並正推出讓用戶瀏覽App的索引，形同讓ChatGPT以app商店的方式運作。

OpenAI同時推出「AgentKit」軟體，協助開發者打造並部署所謂的AI代理，且Box與Canva等多家公司都已利用該工具建立自家代理工具。OpenAI營運長萊特凱普表示：「開發人員現在有機會在ChatGPT上建立全新的原生App，當然，你所喜愛的服務也能因此受惠。」

OpenAI這項開放也涉及與Spotify等多家企業的合作，執行長奧特曼表示，ChatGPT已擁有超過8億名每周用戶，「各位應該預期我們的重心正偏向企業」。

OpenAI的開發者大會也證明擁有不亞於輝達（NVIDIA）GTC大會的「點石成金」能力，括Figma、Expedia及Booking Holdings被點名的公司股價6日都大漲。

OpenAI表示，這些功能是讓ChatGPT轉型為中央入口、讓用戶使用更廣泛服務願景的起點。分析指出，奧特曼推動要「在ChatGPT一次完成所有事情」策略，昭然若揭，希望建立讓用戶離不開的生態系。

不過，這項策略仍面臨一些問題，包括開發者是否有參與的誘因，畢竟若民眾能在ChatGPT完成所有事情，就不必下載自家App，損及廣告收入。

ChatGPT OpenAI 音樂串流平台

延伸閱讀

AI投資熱恐成「泡沫」？OpenAI營運長搖頭：這是新常態

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

OpenAI拚算力今年簽下交易金額已超越1兆美元 資金從何而來？

相關新聞

亞洲青年失業危機！年輕人找不到好工作 低薪職缺成普遍現象

亞洲各地年輕人正面臨難以找到好工作的窘境，許多人被困在低生產力的工作中。世界銀行（World Bank）警告說，這可能對...

金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

澳洲政府表示，隨著金價「異常飆漲」至歷史新高，黃金將超越液化天然氣（LNG），成為澳洲第二大出口大宗商品。

科技股領漲！日股再創新高 亞洲股市多收紅

日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，日股今天再創新高，亞洲股市今天普遍收高；隨著美國政府關門風波發酵，市...

OpenAI開發者大會揭示策略核心 讓用戶離不開的ChatGPT生態系

OpenAI宣布推出新功能，將允許每周活躍用戶已達8億人的ChatGPT，連結第三方第三方應用程式（App）以執行各種任...

AI投資熱恐成「泡沫」？OpenAI營運長搖頭：這是新常態

OpenAI營運長、實質上的二號人物西莫（Fidji Simo）今天說，當前對人工智慧基礎設施的龐大投資並非泡沫，而是為...

各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）預測，在各國央行持續買進黃金等因素推動下，金價未來五年可能飆漲151%，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。