科技股領漲！日股再創新高 亞洲股市多收紅

中央社／ 香港7日綜合外電報導
日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，日股今天再創新高，亞洲股市今天普遍收高。 示意圖／AI生成
日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，日股今天再創新高，亞洲股市今天普遍收高。 示意圖／AI生成

日本資深國會議員高市早苗當選自民黨總裁（黨主席）後，日股今天再創新高，亞洲股市今天普遍收高；隨著美國政府關門風波發酵，市場不安情緒加劇，國際金價也刷新紀錄。

法新社報導，新任自民黨黨魁高市早苗預計將於本月稍後正式出任首相，她主張寬鬆貨幣政策的立場，使日本央行暫停升息可能性增加，日經225指數昨天暴漲近5%，日圓大幅走貶，今天延續漲勢，但收盤時漲幅略為收斂，日圓則維持疲軟。

受到美國聯邦準備理事會（Fed）本月降息預期升溫，以及國際政經不確定性影響，國際金價今天一度衝上每盎司3976.94美元，創歷史新高。

盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示，高市的勝選「消除了市場對日本政策方向的不確定性，對投資人而言，這意味不會突然出現緊縮，政府與日本央行之間的協調也將持續。」

不過，日本30年期國債殖利率升至紀錄高點，反映市場擔憂龐大的公共債務恐將進一步膨脹。

美國晶片大廠超微（AMD）與聊天機器人ChatGPT開發商宣布合作開發人工智慧（AI）資料中心的消息曝光後，市場買氣也受到提振。美國晶片設計大廠輝達則計劃未來10年對OpenAI投資1000億美元，提供的資金可用於採購輝達晶片，建置AI資料中心。

此外，OpenAI本週也與韓國半導體巨頭三星與SK海力士（SK hynix）達成協議，為其「星際之門」（Stargate）計畫提供晶片與其他設備。

今年以來，全球股市的漲勢主要受到企業投入AI領域的帶動，儘管外界擔心企業對AI的巨額投資可能過度，OpenAI營運長西莫（Fidji Simo）今天說，當前對AI基礎設施的龐大投資並非泡沫，而是為了滿足用戶需求急速攀升所帶來的「新常態」。

西莫說：「目前我們看到的是對運算能力投入大量資本，而我們在滿足許多用戶所需的運算能力方面表現得非常不足。以影片AI生成工具Sora為例，用戶需求遠超過我們目前能夠提供的服務能力。」

她說：「從這個角度來說，我一點也不認為這是泡沫，而是新常態。我相信，全球即將認知到運算能力會是未來最具戰略價值的資源。」

除日本外，亞洲股市今天普遍收紅，新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉與雅加達均收高。香港、上海與首爾則因假期休市。

