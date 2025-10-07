快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
華爾街知名策略師雅德尼預測，金價未來五年可能飆漲至每英兩1萬美元。路透
華爾街知名策略師雅德尼預測，金價未來五年可能飆漲至每英兩1萬美元。路透

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）預測，在各國央行持續買進黃金等因素推動下，金價未來五年可能飆漲151%，至每英兩1萬美元。

雅德尼表示，黃金是今年金融市場上表現最好的資產之一，且其強勁漲勢可能會持續到2030年底。他還認為，未來五年金價的凌厲漲勢將更甚於美股大盤標普500指數，他預期標普500到2030年將上漲50%，達到1萬點。

國際現貨金價6日盤中一度上漲0.42%，再創每英兩3,977.44美元歷史新高，距離4,000美元大關只差一小步。

雅德尼說，有多股力量正在推動金價持續上漲。首先是經濟不確定性，近年來，經濟和地緣政治疑慮撼動了現狀，導致資金湧向黃金等避險資產。他指出，美國總統川普的關稅、試圖施壓聯準會（Fed）以降低利率，以及中國房地產市場的困境等因素，都推動了對黃金的需求。

其次是央行持續買進，雅德尼說，各國央行正在提高其外匯存底的黃金占比。近年來，各國央行一直在積極購買黃金，成為支撐金價近期上漲的因素之一。根據世界黃金協會（WGC）的數據，各國央行8月淨增加15噸黃金準備。哈薩克、保加利亞和薩爾瓦多等國央行是當月最大的黃金買家。

過去一年，散戶與機構投資人也對具避險功能的黃金展現濃厚興趣，他們擔心經濟動盪、美元走弱，以及可能出現的新一輪通膨。今年迄今，金價已上漲48%，可望創下1970年代以來的最佳年度表現。

黃金 金價 華爾街 美股

延伸閱讀

金價攻上4000美元創新高 深圳水貝、香港湧現購金人潮

金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

偷走妻子10兩金塊再謊報案指住家遭竊害警忙半天...男子遭法辦

金價飆漲 台銀黃金存摺首衝每公克3916元新高

相關新聞

亞洲青年失業危機！年輕人找不到好工作 低薪職缺成普遍現象

亞洲各地年輕人正面臨難以找到好工作的窘境，許多人被困在低生產力的工作中。世界銀行（World Bank）警告說，這可能對...

金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

澳洲政府表示，隨著金價「異常飆漲」至歷史新高，黃金將超越液化天然氣（LNG），成為澳洲第二大出口大宗商品。

AI投資熱恐成「泡沫」？OpenAI營運長搖頭：這是新常態

OpenAI營運長、實質上的二號人物西莫（Fidji Simo）今天說，當前對人工智慧基礎設施的龐大投資並非泡沫，而是為...

各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）預測，在各國央行持續買進黃金等因素推動下，金價未來五年可能飆漲151%，至...

全球再生發電史上首超燃煤 歐美化石燃料依賴反增

根據低碳與能源智庫Ember今天發布的最新報告，今年全球風力與太陽能發電量首次超越燃煤，為世界發電帶來劃時代轉折；然而歐...

日圓貶拉抬出口股 日股收漲

日本股市今天收漲，因日圓走弱有利出口商，加上投資人預期高市早苗出任首相將推出刺激措施，推高了市場的風險胃納

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。