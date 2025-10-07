各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）預測，在各國央行持續買進黃金等因素推動下，金價未來五年可能飆漲151%，至每英兩1萬美元。

雅德尼表示，黃金是今年金融市場上表現最好的資產之一，且其強勁漲勢可能會持續到2030年底。他還認為，未來五年金價的凌厲漲勢將更甚於美股大盤標普500指數，他預期標普500到2030年將上漲50%，達到1萬點。

國際現貨金價6日盤中一度上漲0.42%，再創每英兩3,977.44美元歷史新高，距離4,000美元大關只差一小步。

雅德尼說，有多股力量正在推動金價持續上漲。首先是經濟不確定性，近年來，經濟和地緣政治疑慮撼動了現狀，導致資金湧向黃金等避險資產。他指出，美國總統川普的關稅、試圖施壓聯準會（Fed）以降低利率，以及中國房地產市場的困境等因素，都推動了對黃金的需求。

其次是央行持續買進，雅德尼說，各國央行正在提高其外匯存底的黃金占比。近年來，各國央行一直在積極購買黃金，成為支撐金價近期上漲的因素之一。根據世界黃金協會（WGC）的數據，各國央行8月淨增加15噸黃金準備。哈薩克、保加利亞和薩爾瓦多等國央行是當月最大的黃金買家。

過去一年，散戶與機構投資人也對具避險功能的黃金展現濃厚興趣，他們擔心經濟動盪、美元走弱，以及可能出現的新一輪通膨。今年迄今，金價已上漲48%，可望創下1970年代以來的最佳年度表現。