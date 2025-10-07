三菱日聯銀行監守自盜案 東京地院判9年徒刑

日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）先前發生行員監守自盜案，一名前行員任內利用職權，竊取客戶存放在保險箱的大量金塊與現金。東京地方法院昨天判處被告9年有期徒刑。

日本「每日新聞」報導，東京地院法官小野裕信指出，「（被告）利用代理分行經理等職務之便，獲取銀行方面的信賴，且濫用被賦予責任的立場，反覆且恣意地做案，無法避免被強烈譴責」。

被告是47歲的山崎由香理，被檢方依竊盜罪嫌起訴。

東京地院在判決中認定，被告的犯案動機是為了填補在外匯保證金交易的損失而行竊，手法為使用分行內的備用鑰匙，打開顧客租用的保險箱。判決也批評被告未向上司等人通報此事，使受害範圍擴大，而且只賠償部分損失。

被告也在東京地院審理期間承認有賭博成癮問題。而法院也在判決中指出，被告已承諾面對治療並努力更生。

小野宣判刑期之後訓誡被告，「必須搞清楚自己的問題在哪，以及思考當時應該在哪裡回頭」。而被告則看著前方聆聽法官訓誡。

根據判決，被告先前在練馬分行與玉川分行任職期間，從顧客租用的保險箱內，竊取約26公斤的金塊，相當於市價約3億3000萬日圓（約新台幣6700萬元），以及現金約6145萬日圓（約新台幣1200萬元）等財物。

上述兩間分行分別在東京都練馬區與世田谷區。

朝日電視台報導，檢方主張，「整體受害金額上看14億日圓（約新台幣3億2000萬元），損失慘重，是前所未有的犯行」，請求東京地院判處被告12年有期徒刑。

而被告的辯護律師則認為，「不能否認銀行的保全有疏漏」，主張法院判處5年有期徒刑較妥。

受到這起事件影響，三菱日聯銀行變更保險箱鑰匙規定，一律由總行統一管理備用鑰匙，當作防止類似事件再度發生的措施。