快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

AI投資熱恐成「泡沫」？OpenAI營運長搖頭：這是新常態

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導
OpenAI。路透
OpenAI。路透

OpenAI營運長、實質上的二號人物西莫（Fidji Simo）今天說，當前對人工智慧基礎設施的龐大投資並非泡沫，而是為了滿足用戶需求急速攀升所帶來的「新常態」。

法新社報導，西莫這位出生在法國的OpenAI高層接受法新社訪問時，發表了上述看法。這是她上任OpenAI應用事業部營運長（COO），掌管包括核心產品ChatGPT在內業務以來，首次接受媒體專訪。

過去數週，在OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）帶領下，OpenAI持續大舉投資資料中心與AI晶片，儘管AI產業在收支平衡上仍看不到明顯曙光，資本布局依然方興未艾。

對於AI投資熱是不是「泡沫」，西莫說：「目前我們看到的是對運算能力投入大量資本，而我們在滿足許多用戶所需的運算能力方面表現得非常不足。以影片AI生成工具Sora為例，用戶需求遠超過我們目前能夠提供的服務能力。」

她說：「從這個角度來說，我一點也不認為這是泡沫，而是新常態。我相信，全球即將認知到運算能力會是未來最具戰略價值的資源。」

至於如何看待外界憂心AI風險，西莫說：「我的工作重點，就是確保這項科技能發揮正面力量，同時設法降低帶來的不利影響。

她說：「以心理健康為例，我聽到很多使用者表示，在遇到人生困難時，他們會透過ChatGPT尋求建議，因為身邊不一定有其他可談心的人。畢竟，現在很多人沒辦法負擔心理諮商費用。」

西莫談到智慧AI的下一步會是什麼時說：「我認為，未來AI的重大突破，在於模型能夠主動理解你的目標，甚至協助你主動完成。」

她說：「（AI）不只是回答你的問題，不只是能與你對話，而是會主動提出解決方案，像是：『你告訴我希望跟太太多點相處時間，那麼有一些週末小旅行可能很適合，我知道規劃起來很繁瑣，所以我已經幫你規劃行程並完成預訂，你只要輕點一下按鈕就能完成所有手續。』

OpenAI ChatGPT 使用者

延伸閱讀

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

OpenAI拚算力今年簽下交易金額已超越1兆美元 資金從何而來？

AMD、OpenAI 達成合作協議 9檔供應鏈發光 法人：後續有望持續受惠

相關新聞

亞洲青年失業危機！年輕人找不到好工作 低薪職缺成普遍現象

亞洲各地年輕人正面臨難以找到好工作的窘境，許多人被困在低生產力的工作中。世界銀行（World Bank）警告說，這可能對...

金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

澳洲政府表示，隨著金價「異常飆漲」至歷史新高，黃金將超越液化天然氣（LNG），成為澳洲第二大出口大宗商品。

AI投資熱恐成「泡沫」？OpenAI營運長搖頭：這是新常態

OpenAI營運長、實質上的二號人物西莫（Fidji Simo）今天說，當前對人工智慧基礎設施的龐大投資並非泡沫，而是為...

各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）預測，在各國央行持續買進黃金等因素推動下，金價未來五年可能飆漲151%，至...

全球再生發電史上首超燃煤 歐美化石燃料依賴反增

根據低碳與能源智庫Ember今天發布的最新報告，今年全球風力與太陽能發電量首次超越燃煤，為世界發電帶來劃時代轉折；然而歐...

日圓貶拉抬出口股 日股收漲

日本股市今天收漲，因日圓走弱有利出口商，加上投資人預期高市早苗出任首相將推出刺激措施，推高了市場的風險胃納

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。