金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

澳洲政府表示，隨著金價「異常飆漲」至歷史新高，黃金將超越液化天然氣（LNG），成為澳洲第二大出口大宗商品。

澳洲工業、科學與資源部發布報告說，黃金出口收入預料在明年6月止的2025-26財政年度躍升至600億澳幣（約396億美元），高於上個財政年度的470億澳幣，且幾乎是兩年前的兩倍。這波漲勢可望多少抵銷鐵礦砂在內其他大宗商品預料下滑的出口收入。

澳洲政府表示，過去一年來金價連創新高，成為大宗商品的佼佼者，主要受到各國央行增持黃金、美國聯準會（Fed）調降利率，以及地緣政治動盪推升避險需求所帶動。

相較之下，LNG價格走弱，部分原因是原油價格下跌；另一項主要出口商品焦煤價格也出現下滑。

澳洲是全球主要黃金生產國，黃金產量預料從2025-26年度的340公噸，增至下一年度的369公噸。現貨金價周二突破每英兩3,977美元的歷史新高，今年以來漲幅超過五成。

鐵礦砂仍是澳洲最大宗的出口商品，預料在2025-26年度占大宗商品出口收入約1/4，金額達1,130億澳元。

儘管出口量可望增加，但隨著新礦場投產，以及全球最大鋼鐵生產國中國大陸鋼鐵供應過剩，價格欲振乏力。