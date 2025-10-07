彭博揭台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 但關鍵在8月

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台灣基隆港貨櫃碼頭。歐新社
根據彭博資訊的數據，截至7月，美國對各貿易夥伴的關稅稅率差異巨大，當時台灣面臨的有效關稅稅率僅3.1%，遠低於日本和南韓面臨的二位數稅率，而且是排在全球最低水準之一。

然而，值得注意的是，美國對各國最新的對等關稅稅率在8月7日生效，包括對台灣的20%對等關稅稅率，不過台灣有許多電子類產品目前被排除在關稅之外，因此也會影響接下來最新的有效關稅稅率。

整體而言，根據美國國際貿易委員會（ITC）的數據，美國的整體平均有效關稅稅率，已從美國總統川普1月上任時的2.2%，到7月上升至9.7%，整體上調幅度超過340%

所謂「有效關稅稅率」， 是用來衡量一個國家實際承受的關稅負擔的經濟學指標。它比單純的「名目關稅稅率」更能反映真實情況，理由是某些產業的商品可能被豁免或不適用名目關稅，而且各類輸美商品在出口中的占比不同。

截至7月，美國從中國大陸進口的商品有效關稅稅率最高可達40%，遠高於1月時的11%；中國也是全世界中，面臨美國有效關稅稅率最高的國家。

相較下，美國對其他大型貿易夥伴的關稅稅率則低得多，例如加拿大為3%，墨西哥不到5%。而台灣在7月面臨的3.1%有效關稅稅率正屬於這個族群，雖然比年初時的0.9%關稅稅率上升，但仍比日韓低了許多。

對於南韓來說，在美國面臨的有效關稅稅率已從年初時僅僅0.24%，7月上升至13.1%，成為美國貿易夥伴中第七高的關稅水準。

對於日本而言，有效關稅稅率更從1月時的1.5%，7月上升至14.8%，是美國貿易夥伴中第五高的關稅水準。

在1月至7月期間，依照百分點計算，美國貿易夥伴中關稅增幅最大的是中國大陸，自1月以來已上調近30個百分點。阿聯、日本、南韓、土耳其和德國的關稅增幅均為10個百分點。

彭博資訊強調，儘管美國7月海關稅據顯示美國平均有效關稅稅率9.75%，較彭博估算值低3.25個百分點，但主要是反映高關稅產品的進口貿易減少，顯示川普的加徵關稅措施正重塑主要貿易航線的進口；此外，9.75%的有效關稅稅率也處在歷史高點，並嚴重影響著美國的貿易模式。

關稅 川普

