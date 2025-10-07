OpenAI拚算力今年簽下交易金額已超越1兆美元 資金從何而來？

OpenAI今年已簽下總金額約1兆美元、目標在未來十年取得超過20GW（百萬瓩）的運算能力，用於支撐旗下人工智慧（AI）模型的運作。這規模之大遠超過營收，引發外界質疑OpenAI資金從何而來。

OpenAI全面衝刺算力，已陸續和輝達（NVIDIA）、甲骨文（Oracle）及CoreWeave敲定交易，周一又和超微（AMD）達成類似合作協議。

據OpenAI高層估算，目前每1GW的AI運算能力建置成本約為500億美元，換算下來總金額高達1兆美元。

這些交易也使得多家科技巨人漸漸和OpenAI成為命運共同體。OpenAI何時能夠獲利以支撐不斷膨脹的財務壓力，如今更受市場矚目。

DA Davidson分析師盧利亞（Gil Luria）警告：「OpenAI根本沒有能力作出這些承諾。」他強調，OpenAI今年可能虧損100億美元。

他說：「矽谷那套『先撑氣勢再做事』的文化，就是要讓更多人押上籌碼。如今，多家大型企業都在OpenAI身上押了重注。」

英國金融時報指出，OpenAI把資金大量投入基礎設施、晶片和人才，但手上資本遠不足以支撐這些宏大的計畫。此外，這些交易也涉及OpenAI與合作夥伴之間的循環式安排，還有尚未敲定的複雜融資條件。

據金融時報估算，OpenAI和輝達、超微簽下的合約成本，可能分別高達5,000億美元和3,000億美元，不過兩項合約都包含部分回饋機制，可協助OpenAI支付購買晶片的費用。

與甲骨文（Oracle）的合作將再花費3,000億美元，而資料中心業者CoreWeave則披露，與OpenAI的運算合約金額超過220億美元。

OpenAI今年1月也和軟銀、甲骨文等公司共同啟動名為「星際之門（Stargate）」的計畫，承諾最多投資5,000億美元，用於OpenAI在美國的基礎設施建設。但目前尚不清楚，與輝達和超微的合約會如何結合星際之門計畫。

OpenAI尚未說明，是否將直接購買晶片，或透過雲端運算合作夥伴代為採購，但預料其中一部分輝達晶片將以租賃方式取得。OpenAI也已從供應商方面爭取到可觀的財務優惠，作為採購晶片的回報。

輝達計劃未來十年對OpenAI投資1,000億美元，提供的資金可用於採購輝達晶片，建置AI資料中心。

超微則將給予OpenAI認股權證，可用每股僅1美分的價格，最多買下超微10%的股份，條件是雙方合作項目達成特定目標，其中部分和超微股價表現掛鉤。

超微股價周一收在接近204美元，若持續上漲，OpenAI可透過出售持股籌措資金，用於採購超微晶片。

超微執行長蘇姿丰周一說：「這是一個相當創新的架構，也不是輕易就能談成的。」

凡和OpenAI的合作，也為合作夥伴帶來利多。甲骨文上月宣布合作後，市值大增2,440億美元；超微周一勁揚近24%，市值一日內增加630億美元。

這些「循環式關係」引發外界對AI泡沫的疑慮，特別是在投資人擔心AI資料中心支出正撐起美國經濟成長之際。

為擴張業務，OpenAI已透過增資並透過舉債來籌募龐大資金。OpenAI去年取得銀行貸款40億美元，過去一年來又從創投籌得約470億美元，且其中相當一部分還有待最大金主微軟敲定。

金融時報引述知情人士報導，本月估值已達5,000億美元的OpenAI，正準備再舉債數百億美元，用於基礎設施投資。

OpenAI的信用風險已引發市場關注。穆迪指出，甲骨文未來資料中心的業績，很大部分仰賴OpenAI這個尚未證明能實現獲利的公司。

OpenAI預期，隨著推出新產品，再加上ChatGPT付費用戶數倍增，未來幾年營收將從目前的120億美元大幅成長。

奧特曼周一表示，實現獲利「不在我現在最擔心的前十件事」。他說：「當然，總有一天我們必須獲利極豐，我們有信心，也有耐心達到那一步。當下我們正處於投資和成長階段，並盡力兌現價值。」

一位矽谷資深投資人說：「OpenAI從事的業務遠比Google或微軟更吃資本，卻在一開始就沒有成本控管的概念。」

他指出，亞馬遜創辦人貝佐斯和甲骨文創辦人艾利森都是在「差點破產之後才痛改前非」，開始大幅削減營運成本。