今年年底購物旺季網購支出成長估趨緩 折扣幅度可能縮小

美國消費者今年年底購物旺季的網購支出預料續創新高，突破2,500億美元，但受到關稅與通膨影響，支出成長將放慢，業者折扣力道也可能不如以往。

奧多比分析公司（Adobe Analytics）6日表示，預期11月1日-12月31日的假期購物季期間，美國消費者的電商支出將比去年同期成長5.3%至約 2,534億美元，成長率低於去年購物季的8.7%。

其中，53.7%的網購支出將由三大產品類別帶動，包括電子產品、服飾以及家具，電子產品的網購銷售預估增4%至575億美元，服飾成長4.4%到476億美元，家具看增6.5%到311億美元，熱賣商品預估將包括任天堂Switch 2、Sony PlayStation 5及Xbox Series X等遊戲主機。

奧多比也預測，在感恩節假期後的「網購星期一」（今年落在12月1日）仍將是全年最重要的網購活動，銷售預料將增加6.3%至142億美元。

奧多比數位透視主管潘迪亞（Vivek Pandya）表示，今年購物季的整體最深折扣預估約28%，以電子產品等品項為主，少於去年的約30%，「我們確實預期今年購物季的折扣將略弱於去年，但與2023年水準大致持平」，這些折扣對消費者來說仍很優惠。

其中，電子產品的折扣幅度預料將最大，為28%，玩具折扣的最大幅度估為27%。

他說，食品雜貨價格上漲、以及消費者趕在潛在關稅生效前囤積產品等諸多因素，都限制了整體折扣幅度，但美中貿易戰雖打亂出貨，目前網路零售商還沒有太多庫存缺貨的問題，「我們看到消費者在購物時非常審慎且具策略性，以獲得最大價值」，而網路通路能提供最多支持。

奧多比預期，消費者將在各家10月啟動的購物節活動上，提前採購購物季商品，包括預估將在亞馬遜7-8日的會員日活動支出90億美元，比去年的活動期間增加6.2%。目標公司（Target）和沃爾瑪（Walmart）本月也將舉行期間更長、並且涵蓋這兩天的折扣活動。

此外，行動購物將更受歡迎，行動裝置將占整體網購支出的56.1%，先買後付支出也看增20億美元，今年人工智慧（AI）、以及與品牌合作的網紅也將在形塑消費者購物決策上，扮演更重要的角色。

協助零售商管理庫存和出貨的軟體業者Auctane表示，由於今年假期購物季較短，物流配送時間將更加緊湊，加重零售商和其他企業的壓力，由於消費者的目前手頭依緊，零售商傾向自行吸收額外的進口成本，以免遭消費者抵制。