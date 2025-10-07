快訊

三大理由 這位分析師看好輝達股價能再漲約48%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
分析師看好輝達股價可望再漲約48%。歐新社

儘管各界擔心人工智慧（AI）投資出現泡沫，可能會對輝達（NVIDIA）等個股股價造成壓力，但分析師反駁看跌輝達的主要論點，主張輝達產品的需求依然熱絡、輝達能藉由「循環投資」協議鎖定長期收入來源，以及仍可望重返中國大陸市場，看好輝達股價可望再漲約48%。

Melius研究公司瑞茲（Ben Reitzes）認為，市場對輝達業績「減速的憂慮太過誇大了」，6日提高輝達股價的目標價，從240美元調升至275美元，比輝達6日收盤價185.51美元高出約48%。

瑞茲指出目前看跌輝達論據的三個主要問題。首先是輝達產品需求並未出現短缺，隨著AI科技更加先進、不斷打造「萬物自動化」的設備，運算能力的需求將大幅提高。

大型科技公司將因為激烈競爭，而被迫繼續支出。OpenAI證投資逾1兆美元於基礎設施建設計畫，觸發超大規模雲端服務供應商（hyperscaler）的支出競賽，還可能「催化更廣泛族群加速AI支出」，帶動推動AI運算和網路的整體潛在市場在2030年前突破2兆美元，最新範例便是OpenAI與超微（AMD）之間的投資協議。

面對外界對輝達「循環投資」的批評，例如輝達投資OpenAI 1,000億美元，讓OpenAI採購輝達晶片，及以63億美元向CoreWeave購買未出售運算資源等交易，瑞茲指出，隨著特殊應用積體電路（ASIC）日漸普及，這些投資有助於輝達確保市占，輝達與OpenAI的協議鎖定長期收入來源，且「大幅緩解（ASIC）的憂慮」。

他認為，即便OpenAI向超微採購更多繪圖處理器（GPU），輝達仍是OpenAI的主要供應商。事實證明，AI基建市場大到足以容納多個贏家，輝達的市占可望愈來愈高。

瑞茲表示，在當前的AI資本支出熱潮中，輝達到2030年時的AI基建市占有望輕易超越40%，相當於8,000億美元得規模。他也認為，AI工作負載需求到2028年時增加超過20百萬瓩（GW），預期屆時將為輝達帶來超過4,000億美元的資料中心營收，若再加上升級輝達現有設備，屆時這個數字可能超過5,000億美元。

他因而調高對輝達資料中心營收的預期，提高2027年營收成長率預測至30%，高於原估的22%，2028年之前的成長率預估也從之前的40%上調至44%，「而且到2030年都有上行傾向」。

瑞茲同時相信，儘管中國大陸在大力開發國產晶片，輝達未來一、兩年內仍可望對中國大陸銷售H20和以Blackwell架構開發的降規版的晶片，「美中政府預定10月會晤，輝達的問題可能會被提出，我們樂觀認為這將發生」。他說，若他的模型加回中國大陸市場，輝達明年每季可能出現超過100億美元的額外需求，帶動獲利比目前華爾街預期的每股6.41美元，高出約15%。

OpenAI

