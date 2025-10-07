OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

ChatGPT開發商OpenAI與美國晶片大廠超微6日敲定重磅協議，計畫未來數年部署總算力達6吉瓦的超微AI晶片。但龐大的運算規模也引發外界對電力需求暴增、可能造成缺電的疑慮。AMD執行長蘇姿丰對此表示，晶片部署時程將取決於OpenAI與超微「何時能取得足夠電力」，並強調一旦條件允許，雙方將立即推進部署。

根據AMD說明，這項5年期合作是雙方既有合作的延伸。OpenAI將採用超微AI晶片擴充資料中心算力，而超微則可依據晶片部署進度，按每1吉瓦的運算規模獲得階段性股份獎勵。協議也包含股權合作條款，OpenAI將獲得最多1.6億股AMD認股權證，可在未來以優惠價格購買公司股份，作為雙方長期合作的績效獎勵。

商業內幕報導，美國能源專家指出，OpenAI這類AI巨頭的資料中心運作已讓全美電網逼近臨界點。根據美國各地電力公司，到2030年，美國電網可能需增加約60吉瓦電力，相當於6座大型城市的用電量。

AI產業用電力單位「吉瓦」比喻資料中心的算力與能耗等級，運算規模愈大，所需電力與散熱成本也急遽上升，使能源供應成為AI擴張的最大瓶頸之一。

仲量聯行（Jones Lang Lasalle）美洲資料中心策略副總裁法尼（Sean Farney） 示警，整個產業其實早就知道，「我們正逼近電網的極限」，若要在這場AI戰中勝出，業者勢必要「跳脫公共電網」，尋找自給自足的能源解決方案。

換句話說，AI巨頭正走向「自發電時代」，以因應日益嚴峻的能源壓力。

AMD執行長蘇姿丰6日在投資者視訊會議中表示，首批1吉瓦的晶片運算能力預計2026年下半年上線，整體6吉瓦的部署時程，則取決於「OpenAI與AMD何時能取得足夠電力」，她強調，「我們的目標是能盡快部署，一旦條件允許，就立即推進」。

為確保穩定電力供應，OpenAI已在德州阿比林的「星際之門」資料中心興建天然氣發電廠；馬斯克旗下的xAI則在田納西州曼菲斯部署行動式天然氣渦輪機，並購得密西西比州一座舊電廠作為後備基地。