OpenAI「點石成金」 只要簡短點名哪家公司 股票就大漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI 6日的年度開發者大會，展現了推升股價的「點石成金」術。路透

這些公司大多是被點名是合作夥伴，提到他們的應用程式（app）將整合進ChatGPT之內。 OpenAI開發的ChatGPT每周用戶現已達8億戶。雖然這些合作與當天公開的超微（AMD）與OpenAI的合作協議相比，還顯得規模較小。OpenAI入股AMD的合作協議令AMD股價暴漲24%，市值激增630億美元。

Themis Trading合夥人薩魯齊說：「現在是個情緒主導的市場，任何與OpenAI沾上邊的消息，都能推動股價，人們根本不管基本面。」

也有對此持較正面看法的專家，例如彭博分析師拉納就表示，這次OpenAI的開發者活動，「展示了全新潛在應用案例，甚至幫助這些軟體供應商吸引新用戶」，而OpenAI擴大與其他企業的合作，將有助緩解人們對AI可能對軟體業造成巨大顛覆的擔憂。

OpenAI在周一展現的「點石成金」，讓人想起去年輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在GTC大會上提到某些公司時，也引發股價瘋漲。當時如新思科技（Synopsys）、益華（Cadence Design Systems）、Ansys等工程軟體公司的股價，均因為宣布將採用輝達的Blackwell架構處理器來提升AI功能而上漲。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在活動的記者會上被問到，自家公司影響其他股票走勢的看法。他回應：「新奇的事開始發生，我們正在試著理解如何適應這樣的世界，但它確實有點奇怪。」

關於AI泡沫的討論近幾個月越來越熱，薩魯齊說：「大家都知道我們正處在泡沫階段，問題是沒人知道，現在是在泡沫的開端，還是尾聲。」

OpenAI ChatGPT

