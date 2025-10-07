高盛喊金價衝上4,900美元 這個時間點實現 有兩大原因助攻
高盛6日將2026年12月的金價預測，從每英兩4,300美元一口氣上調至4,900美元，理由是西方ETF資金強勁流入，且央行可能會繼續買進黃金。
高盛表示：「我們認為，我們上調後的黃金價格預測仍然偏向上行風險，因為民間領域對相對小型黃金市場的多元配置，可能會使ETF持有量超過我們基於利率的估算。」
現貨金價今天（6日）盤中一度上漲0.42%，創下每英兩3,977.44美元歷史新高，距離突破4,000美元大關只差一小步。
今年以來，金價已上漲51%，原因包括央行持續購買、黃金ETF需求增加、美元走弱，以及貿易與地緣政治緊張局勢升溫，帶動散戶投資人的避險需求上升。
高盛分析師在6日報告中指出，自從8月26日以來，金價已大漲17%，資金流入西方黃金ETF，以及央行的潛在買盤，「牢牢在我們的價格框架內」。
高盛預期，央行的黃金購買量在2025年／2026年將平均達70噸至80噸，而且新興市場央行可能會繼續將存底進行結構性分散化，轉向黃金。
高盛分析師指出，隨著美國聯準會預料到2026年中將降息100個基點，西方ETF的黃金持有量預期將增加。「相較下，投機性持倉波動較大，但整體保持穩定。在9月大幅增加後，西方ETF黃金持有量水準已完全追上我們基於美國利率的估算，這顯示近期ETF的強勢並非過度。」
