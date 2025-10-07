快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

哈佛學生猛翹課仍拿高分 教師委員會批評給分太甜

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
哈佛大學學生翹課情況嚴重，分數還是很高。路透
哈佛大學學生翹課情況嚴重，分數還是很高。路透

美國哈佛大學入學難度極高，每年錄取率僅3%，但入學後許多學生翹課、不讀書，仍得高分。哈佛「課堂社會契約委員會」由7名教師組成，1月發布報告引發熱議。報告指出，學生上課時常盯手機、不敢發言，常因沒讀作業無法貢獻意見。即便如此，分數通膨讓他們輕鬆過關，導致畢業生錯失與師生討論機會，困在意識形態泡泡中，不願接觸挑戰性想法。

紐約時報報導，保守派批評哈佛等菁英大學偏向自由派，壓抑言論自由。報告承認此點，稱翹課讓學生錯過多元觀點。哈佛經濟學教授大衛．萊布森（David Laibson）為委員會共同主席，他表示問題自1980年代存在，學生拖延、行程過滿情形普遍。他在經濟學原理課堂設「無裝置區」，類似台灣教室的「養機場」，集中保管3C用品，但多數空蕩蕩。學生不是不交就是不來上課。

哈佛回應包括：部分老師點名、鼓勵手寫筆記、禁止分享課堂發言以減恐懼。2024年入學申請新增作文題，詢問與人強烈分歧經驗。委員會於2024年2月成立，當時校園因加薩戰爭抗議分裂，任務是促進對話，探討「哈佛教育目的」。

為何翹課還高分？報告直指分數通膨是主因：2015年A等級佔40%，如今達60%，疫情遠距教學增一半。教務長阿曼達．克萊柏（Amanda Claybaugh）解釋，老師同情學生未來壓力，避免嚴格給負評。

學生則辯稱，他們本就優秀，為脫穎而出，投入社團、雙主修等，因高分太常見，需靠課外表現區別。哈佛學生奧莫塞菲．諾魯瓦（Omosefe Noruwa）同意，錄影課讓翹課變方便，但校園政治氛圍濃厚，自由派主導讓持不同觀點的學生覺得不適。

全國性問題包括缺席率飆升、閱讀耐力降低、學業成績低。但公立大學如堪薩斯大學，學生翹課多因打工。專家稱教授需提升課堂價值，師生互惠。哈佛學生反駁，他們早就習慣一心多用，這是入學關鍵。

哈佛大學

延伸閱讀

Fed施密德：通膨仍高 利率應傾向抑制需求成長

川普曝將與哈佛達成協議 和解金5億美元、將設「超大」技職學校

高中及五專適性入學委員會 國立永靖高工接棒

哈佛30年研究：每天一杯咖啡有助預防失智和慢性病 達成健康老化

相關新聞

ChatGPT大升級！OpenAI打造數位服務入口 播音樂到租屋訂房一手搞定

OpenAI正在讓ChatGPT使用者更容易在這款聊天機器人中，連接第三方應用程式（App）並以執行各種任務，是要把旗艦...

台積電漲勢未歇？ 外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

台積電（2330）股價今年累漲逾30%，ADR更大漲50%，但根據投資媒體和金融服務公司Motley Fool的分析，漲...

哈佛學生猛翹課仍拿高分 教師委員會批評給分太甜

美國哈佛大學入學難度極高，每年錄取率僅3%，但入學後許多學生翹課、不讀書，仍得高分。哈佛「課堂社會契約委員會」由7名教師...

高市顧問本田暗示日銀12月再升息較妥當 日圓若貶破150就太過了

自民黨新任黨魁的經濟顧問本田悅朗認為，新內閣準備籌組之際，日本銀行（央行）本月升息恐怕過於倉促，最好延後至12月再行動。

Fed施密德：通膨仍高 利率應傾向抑制需求成長

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）認為，聯準會（Fed）官員必須持續壓低通膨，因為通膨目前仍然頑固，居...

更加嚴管中國電信設備 美FCC訂10月底表決新規則

美國聯邦傳播委員會（FCC）預定10月28日投票表決，將針對具國安威脅的中國企業所生產的電信設備更加嚴格設限，這是華府鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。