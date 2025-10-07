高市顧問本田暗示日銀12月再升息較妥當 日圓若貶破150就太過了

自民黨新任黨魁的經濟顧問本田悅朗認為，新內閣準備籌組之際，日本銀行（央行）本月升息恐怕過於倉促，最好延後至12月再行動。

本田周一接受彭博新聞訪問時說：「我認為10月升息恐怕有難度。當然還要視總體經濟環境而定，但若在12月升息25個基點，我不認為會有問題。」

從這番談話看來，儘管外界先前預期日銀可能在本月升息，但在高市周六贏得自民黨黨魁選舉後，日銀可能傾向暫緩行動。主張貨幣寬鬆的高市出身安倍派，被視為前首相安倍晉三的門生，預料在10月15日左右獲國會同意出任日本首位女首相。

本田正是「安倍經濟學」主要設計者之一，主張透過靈活的財政政策與寬鬆貨幣政策來提振經濟。在安倍時期，日銀和政府曾就總體政策目標達成共識，並由央行決定執行細節和方式；此協議至今仍然有效。

本田表示，高市希望日銀在升息上採取審慎態度，不過她並未提到具體的升息時程。本田近兩年來和高市關係密切，曾為她去年出版的《國力研究》一書撰寫經濟的部分。

外界原本普遍看好小泉進次郎，高市卻意外出線，投資人也感意外。日經225指數周一創下歷史新高，日圓兌美元則貶破150的重要關卡，市場預期日銀將延後升息並祭出更多刺激措施。

本田說：「日圓過度貶值會推升通膨，並使物價維持高檔。雖然很難說出理想匯率在哪個水準，但若跌破150，恐怕就太過頭了。」

他這番談話一出，日圓隨即收斂跌勢。東京時間晚上9點半左右，日圓報149.90兌1美元，略高於150關卡。

野村國際和花旗交易員指出，日圓周一賣壓沉重，主要是宏觀策略避險基金了結多單、進行所謂「平倉」（squaring up），而非建立新的看跌部位。

亞洲交易員說，雖有部分基金買進美元、建立新的美元多單，但更多基金只是為了結束既有的美元空單而買回美元。

野村駐倫敦外匯交易主管福斯特（Antony Foster）說：「我認為這是一波大規模的平倉潮。我們確實看到自民黨選舉結束後有部分買盤進場，但若說宏觀策略基金整體有特定方向，恐怕並不正確。有人在平倉，也有人建立美元多單，但主要資金流向仍是前者。」