Fed施密德：通膨仍高 利率應傾向抑制需求成長

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）認為，聯準會（Fed）官員必須持續壓低通膨，因為通膨目前仍然頑固，居高不下。

今年在聯準會利率決策FOMC有投票權的施密德周一（6日）在堪薩斯城一場活動中發表預先準備好的演講，他提到：「由於通膨仍然過高，貨幣政策應該傾向抑制需求成長，留出空間讓供給擴張，並且減輕經濟中的價格壓力。」他重申，目前的利率水準只是「略具限制性」，他認為是合適的。

聯準會上月降息25個基點（1碼），是自去年12月以來首次調低利率。不過對於未來該再降息多少，決策官員目前看法分歧。

上個月FOMC開會之前，有些分析師預期施密德會投票反對降息，然而最終他還是支持降息，說法是，做為一種「風險管理策略」，支撐勞動力市場。

但施密德也強調，在通膨仍然太高的情況下，聯準會短期內可能無需再次降息。

他周一指出：「當前的環境是，如果大幅刺激需求，可能會導致通膨過快上升的風險，因為企業的定價能力增強，並可能將更多的關稅成本轉嫁給消費者。」

施密德說，更高的關稅很可能推升耐久財價格，他同時擔心通膨蔓延，出現更多類別的價格上漲。他認為，勞動力市場正在降溫，但仍然健康。

他希望由於政府停擺導致的經濟數據延遲問題，能夠儘快解決。在沒有官方數據的期間內，他將改以調查、與企業聯繫等方式取得替代資訊，來了解勞動力市場與物價情況。聯準會下次利率會議將於28日至29日召開。