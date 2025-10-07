ChatGPT大升級！OpenAI打造數位服務入口 播音樂到租屋訂房一手搞定

OpenAI正在讓ChatGPT使用者更容易在這款聊天機器人中，連接第三方應用程式（App）並以執行各種任務，是要把旗艦產品打造成數位服務重要入口的最新行動。

OpenAI在6日舉行的年度開發者大會上發表新功能，ChatGPT用戶現在能要求聊天機器人「為周末建立播放清單」，App就會連接到音樂串流平台Spotify並提供建議。用戶也可以直接在ChatGPT內搜尋租屋平台Zillow上特定地區的三房住宅，而不必離開 OpenAI的應用程式。其他可使用的App還包含圖形設計工具Figma、旅遊與訂房網站Expedia和Booking.com。這項新功能被OpenAI稱為「與應用程式對話」，用戶首次使用時，必須先登入相關帳號。

OpenAI營運長萊特凱普受訪時表示：「開發人員現在有機會在ChatGPT上建立全新的原生應用程式，當然，你所喜愛的服務也能因此受惠。」

這場活動為OpenAI近幾周來的忙碌行動畫下句點。該公司近日完成一筆二級市場股權出售交易，成為全球最有價值的新創公司。同時，OpenAI推出多項新功能與產品，包括一款名為Sora的社群影音App，這款App迅速登上蘋果App Store排行榜首位。此外，公司還宣布與輝達（Nvidia）、超微（AMD）等企業簽署多項大型基礎設施合作協議，以支援更廣泛的AI技術應用。

在OpenAI開發者大會上被點名的公司，包括Figma、Expedia和Booking Holdings股價周一應聲上漲，反映OpenAI在市場上的影響力日益攀升。當被問及此現象時，OpenAI執行長奧特曼說：「這是一種開始發生的奇怪新現象。我們正在嘗試適應這樣的世界，但的確有點奇怪。」

蘋果前傳奇設計師艾夫（Jony Ive）也在當天的活動上現身。艾夫與奧特曼先前曾表示將合作開發一款全新的 AI硬體產品，但相關細節至今仍相當保密。艾夫透露，他的團隊已提出約15至20個「極具吸引力的產品構想」，但難以決定要聚焦在哪幾個，「如果我們知道其中有三項好的，那就簡單多了。但事情並非那麼簡單。」

奧特曼周一表示，ChatGPT目前的每周活躍用戶數已超過8億人。這有助拉抬營收。在9月， OpenAI財務長傅萊爾透露OpenAI今年營收預期將達130億美元，遠高於2024年的40億美元。不過，由於每年在運算與研發上的投入達數十億美元，加上近期在晶片與資料中心上的巨額支出，公司仍處於虧損狀態。

奧特曼表示：「顯然，有一天我們會非常具有獲利能力，而我們有信心，也願意耐心等待那一刻到來。但目前，我們正處於投資與成長的階段。」

OpenAI周一同時推出「AgentKit」軟體，協助開發人員打造並部署所謂的AI代理，而且已有包括Box與 Canva等多家公司利用該工具建立自家代理工具。奧特曼說：「以往軟體開發需要幾年或幾個月的時間，而現在可能只要幾分鐘。」