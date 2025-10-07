英國破獲跨國手機盜賣集團 一年4萬支手機走私中國

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）去年啟動英國歷來最大規模的手機竊盜打擊行動，破獲涉嫌竊盜和走私手機的跨國犯罪集團，一年僅是由英國走私至中國的被竊手機即逼近4萬支。

英國大城市的手機竊盜問題近年有惡化趨勢，其中以大倫敦地區最嚴重。倫敦都會區警察局提供的資料顯示，大倫敦地區的手機失竊量自2020年的2萬8609件，一路飆升至2024年的8萬588件。這還是僅計入警方曾接獲報案的失竊手機。

同時，手機竊盜手法也日益多元，涵蓋飛車搶劫、公共場所扒竊，或者在餐飲場所將菜單、報紙或其他物品貌似「不經意」覆蓋在被害人手機上，透過佯裝熱情閒聊、乞求幫助及「裝瘋賣傻」等方式分散被害人注意力，再伺機抽走手機。

據警方統計，在倫敦，手機竊盜前2大熱點是西區（West End）和西敏寺區（Westminster），當地劇院、商店、餐飲場所和名勝古蹟林立，遊客眾多。

倫敦都會區警察局約一年前啟動名為OperationEchosteep的手機竊盜打擊行動，昨天宣布逮捕17名嫌犯，他們涉嫌竊盜並走私大量手機至國外，包括中國。

警方回應中央社詢問表示，被捕嫌犯之中，沒有中國籍或台灣籍人士。

倫敦都會區警察局專案負責人、大隊長費瑟史東（Andrew Featherstone）說，警方的打擊面橫跨街頭竊盜活動至國際犯罪組織，但僅是警方努力還不夠，蘋果（Apple）、三星（Samsung）等手機大廠必須採取更積極措施保護客戶，強化手機安全機制。安全機制可包括讓失竊手機徹底無法使用。

警方表示，Operation Echosteep源起於去年12月在歐洲最繁忙的倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）附近一間倉庫，查獲一箱總計約1000支的蘋果iPhone，目的地是香港，且幾乎所有iPhone都是贓物。

警方隨後循線攔截數批待運贓物，並從包裝上的跡證鎖定2名嫌犯，今年9月下旬將他們逮捕。被捕2人都是30多歲男性。警方另在數處與這2人有關的地點查獲2000多支手機。經進一步追查，警方近日再逮捕15名嫌犯。

偵查督察警官蓋文（Mark Gavin）表示，去年在倫敦失竊的手機有8萬餘支，其中不排除近40%就是由這個跨國犯罪集團盜賣走私至海外。

蓋文指出，這個集團以蘋果手機為主要下手目標，因為可在海外賺取暴利。據調查，竊盜一支手機的「酬勞」往往不超過300英鎊（約新台幣1萬2000元），部分失竊手機卻可在中國以5000美元（約新台幣15萬元）高價賣出。

經加強打擊手機及其他竊盜問題，警方表示，倫敦今年的竊盜案件數已下滑13%，陸續有數百人被捕。