飆股AppLovin傳遭SEC調查蒐集客戶行為 股價暴跌14%

彭博引述知情人士報導，美國證券與交易委員會（SEC）正在調查行動廣告科技業者AppLovin 資料蒐集行為，消息揭露後，AppLovin股價一度崩跌近二成。

消息人士透露，SEC特別關注的指控是AppLovin是否為了向消費者投放更精準的廣告，違反了合作平台的服務協議。

AppLovin不願置評，僅透過電郵發布新聞稿說，該公司一般不會針對潛在的監管事宜發表意見，「我們定期和監管機關溝通，若收到詢問，會在日常程序中處理。若有重大發展，將透過適當的公開管道披露。」SEC則未置評，僅回覆：「在政府關門期間，SEC公共事務辦公室無法回應多數媒體詢問。」

AppLovin周一股價一度暴跌19%，終場仍跌14%，收在587美元。

知情人士透露，SEC這次調查是因應有人在今年提出的檢舉，以及過去數月多份放空機構的報告。SEC的調查未必都會導致執法行動，但若認定企業或高層違規，可能對該公司或主管開罰。監管機關目前尚未指控AppLovin或其主管有任何不當行為，調查進度也不明朗。

AppLovin主要協助行動應用程式開發商尋找用戶並在App內投放廣告，今年來股價幾乎翻倍，市值在上周已突破2,300億美元，幾乎與軟體巨擘Salesforce不相上下。AppLovin搭上人工智慧（AI）和廣告投放熱潮，9月剛被納入標普500指數。

儘管多次遭放空機構狙擊，AppLovin股價仍強勢上漲。據Fuzzy Panda和Muddy Waters在內的做空機構指控，AppLovin濫用在行動廣告生態系中的地位，未經授權蒐集其他平台的專屬識別碼，以追蹤使用者跨網站、跨App活動，再重新投放廣告。這類「裝置指紋」（fingerprinting）行為已在蘋果App Store中被禁止，Google直到今年2月政策鬆綁前也明令禁止。

AppLovin弗魯吉（Adam Foroughi）今年3月在網誌發文回應，否認指控，表示這些放空報告「充斥錯誤資訊」，並強調該公司並未建立所謂「替代性準確且持續的裝置指紋」。