更加嚴管中國電信設備 美FCC訂10月底表決新規則

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
華為（Huawei Technologies）。 路透
美國聯邦傳播委員會（FCC）預定10月28日投票表決，將針對具國安威脅的中國企業所生產的電信設備更加嚴格設限，這是華府鎖定中國一連串行動的最新舉措。

聯邦傳播委員先前已將華為（Huawei Technologies）、中興通訊（ZTE）、杭州海康威視（Hikvision）、中國移動（China Mobile）及中國電信（China Telecom）等列入「管制名單」（CoveredList），禁止這些公司的新設備進口至美國或在美銷售。

聯邦傳播委員主席卡爾（Brendan Carr）表示，委員會將於10月28日進行表決，擬禁止含有管制名單公司零件的裝置獲得授權，並讓委員會有權在特定情況下禁止一些已獲准設備的銷售。

卡爾在聲明中指出：「我們也將就如何優化審核流程等問題進行討論，以確保有問題的設備無法進入我們的網路。」

聯邦傳播委員會今年3月曾表示，正針對9家受管制的中國企業展開調查，包括華為、中興、海能達（Hytera Communications）、大華科技（DahuaTechnology Company）、中信國際電訊旗下的PacificaNetworks及其子公司ComNet，以及中國聯通美洲公司（China Unicom Americas）等。

中國駐美大使館目前尚未對此事作出回應。

此前，FCC已以國安疑慮為由，禁止部分中國公司在美國提供電信服務。

