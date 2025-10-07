金價續創新高要攻4,000美元 油價漲逾1% OPEC+增產比預期溫和

國際油價周一（6日）上漲逾1%，此前石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃在11月增產的幅度比預期來得小，稍微緩和市場對供應增加的疑慮，不過需求前景疲軟可能會限制近期漲幅。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油12月期貨周一收盤上漲94美分，漲幅1.46%，報每桶65.47美元；美國西德州中級原油（WTI）11月期貨報61.69美元，上漲81美分，漲幅1.33%。

Lipow Oil Associates 公司總裁Andrew Lipow表示：「市場認為，鑒於OPEC+成員國中的一些國家已經在產能滿載的情況下生產，實際進入市場的石油數量將遠遠少於他們宣布的數量。」。

OPEC+周日表示，將從11月起把石油產量提高每日13.7萬桶，與10月增幅相同，因市場將出現供應過剩的擔憂持續存在。

在會議前，消息人士曾透露，儘管俄羅斯主張增產每日13.7萬桶，以避免對價格造成壓力，但沙烏地阿拉伯希望增產兩倍、三倍甚至四倍，以迅速奪回市占。

短期內，一些分析師預期中東即將開始的煉油廠檢修季將有助於抑制油價。

另一個限制市場上行的因素則是預期第4季需求基本面疲軟。

美國能源資訊局（EIA）上周表示，由於煉油活動和需求疲軟，截至9月26日當周，美國原油、汽油和餾分油庫存增幅超過預期。

現貨金價創新高突破3,970美元

黃金周一飆升至每英兩3,900美元以上的歷史高價，受聯準會本月降息預期升溫以及美國、法國和日本經濟和政治不確定性的提振。

現貨金價6日收盤大漲1.9%，報每英兩3,960.98美元；7日盤初繼續上漲，一度觸及每英兩3,976.25美元新高價位，距離4,000美元大關近在咫尺。

12月交割的美國黃金期貨收高1.7%，報每英兩3,976.3美元。

Marex分析師Edward Meir表示，法國政局的發展、日本公債殖利率在通膨擔憂下上升以及美國政府的持續停擺都是黃金大漲的原因。

法國新總理勒克努（Sebastien Lecornu）及其政府在上任數小時後於周一辭職，加深了該國的政治危機。

與此同時，美國政府關門已進入第六天，白宮威脅要大規模裁減聯邦工作人員。

受聯準會降息預期、央行持續購買、避險需求不斷和美元廣泛走軟的支撐，黃金今年迄今已攀升50%，創下歷史新高。現貨金價在3月首次突破每英兩3,000美元，9月底突破3,800美元。

在低利率環境和經濟不穩定時期，非孳息的黃金很受歡迎。

投資者目前的定價是，聯準會將在本月會議上降息25個基點（1碼），並預期12月再降息25個基點。

瑞銀在報告中表示：「我們認為黃金有理由因基本面和動能兩方面進一步反彈，現在預期金價將在今年年底達到4,200美元。」

現貨白銀攀升1.4%，至每英兩48.66美元，創逾14年來最高水準。白金上漲1.4%，至1,626.75美元；鈀金漲4.3%，至1,315.17美元。