台積電漲勢未歇？ 外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

台積電（2330）股價今年累漲逾30%，ADR更大漲50%，但根據投資媒體和金融服務公司Motley Fool的分析，漲勢尚未到頂，接下來幾個月及2026年仍有上行空間。

主要理由有三。首先是晶片需求急速增長。輝達（Nvidia）等大型客戶正推動全球晶片需求暴增。輝達預估，全球資料中心資本支出將從2025年的6,000億美元，增至2030年的3兆至4兆美元。若此預測成真，台積電代工訂單將水漲船高。除AI外，自駕車、量子運算、人形機器人等新興技術皆仰賴高階晶片。換言之，投資台積電等於押注未來世界將使用更多、更強大的半導體，這是顯而易見的趨勢。

其次，美國投資開花結果。台積電正將製造版圖擴至全球，特別是美國。這不僅有助分散地緣政治風險，也確保關鍵客戶能取得本地生產的晶片。公司已在美國投入約1,650億美元建廠，且亞利桑那廠產能據傳已售罄至2027年，顯示市場需求旺盛。若未來美國需求持續上升，台積電可能進一步擴建。這些新產能不僅強化供應鏈韌性，也將提高企業營收。

第三，技術領先持續深化。台積電的核心優勢在於不斷創新。雖已掌握3奈米製程，但今年將推出更先進的2奈米，速度提升10%至15%，功耗減少25%至30%。在資料中心耗能壓力劇增的環境下，節能晶片將吸引客戶升級。明年登場的A16製程更可再降低15%至20%的功耗。這些技術進步使台積電持續站在全球半導體製程最前線，並能藉高階產品拉高毛利率與市占。