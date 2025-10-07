快訊

台積電漲勢未歇？外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

延長撥款法案又沒過關 美聯邦政府續關門

柯文哲今天登板作證 5共犯「做球」他如何接招？

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電漲勢未歇？ 外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
外媒列舉看好台積電的三大理由，分別是晶片需求爆發、美國擴產奏效、與技術創新不斷。路透
外媒列舉看好台積電的三大理由，分別是晶片需求爆發、美國擴產奏效、與技術創新不斷。路透

台積電（2330）股價今年累漲逾30%，ADR更大漲50%，但根據投資媒體和金融服務公司Motley Fool的分析，漲勢尚未到頂，接下來幾個月及2026年仍有上行空間。

主要理由有三。首先是晶片需求急速增長。輝達（Nvidia）等大型客戶正推動全球晶片需求暴增。輝達預估，全球資料中心資本支出將從2025年的6,000億美元，增至2030年的3兆至4兆美元。若此預測成真，台積電代工訂單將水漲船高。除AI外，自駕車、量子運算、人形機器人等新興技術皆仰賴高階晶片。換言之，投資台積電等於押注未來世界將使用更多、更強大的半導體，這是顯而易見的趨勢。

其次，美國投資開花結果。台積電正將製造版圖擴至全球，特別是美國。這不僅有助分散地緣政治風險，也確保關鍵客戶能取得本地生產的晶片。公司已在美國投入約1,650億美元建廠，且亞利桑那廠產能據傳已售罄至2027年，顯示市場需求旺盛。若未來美國需求持續上升，台積電可能進一步擴建。這些新產能不僅強化供應鏈韌性，也將提高企業營收。

第三，技術領先持續深化。台積電的核心優勢在於不斷創新。雖已掌握3奈米製程，但今年將推出更先進的2奈米，速度提升10%至15%，功耗減少25%至30%。在資料中心耗能壓力劇增的環境下，節能晶片將吸引客戶升級。明年登場的A16製程更可再降低15%至20%的功耗。這些技術進步使台積電持續站在全球半導體製程最前線，並能藉高階產品拉高毛利率與市占。

台積電

延伸閱讀

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

台積不只會賺錢 ESG也有一套

相關新聞

台積電漲勢未歇？ 外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

台積電（2330）股價今年累漲逾30%，ADR更大漲50%，但根據投資媒體和金融服務公司Motley Fool的分析，漲...

金價續創新高要攻4,000美元 油價漲逾1% OPEC+增產比預期溫和

國際油價周一（6日）上漲逾1%，此前石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃在11月增產的幅度比預期來得小，稍微緩和市場對...

日圓重貶突破150關卡 因主張擴張性財政政策的高市當選自民黨新黨魁

日圓周一重貶後維持偏弱，高市早苗周末當選執政自民黨黨魁。美元指數在紐約交易時段漲幅收斂，而歐元在法國總理勒克努辭職後貶至...

半導體股火力全開 台積電ADR大漲3.5%再創新高

台積電ADR周一（6日）大漲3.5%，收在歷史新高302.40美元，較台北交易溢價高達32.1%。

金價創高…突破3,900美元 「錯失恐懼症」與通膨憂慮驅動漲勢

國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。這波由「錯失恐懼...

OPEC+溫和增產 油價向上

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）同意將以較溫和的幅度進行增產，讓原本擔憂會大幅增產的市場交易員放下心中大石，帶動國際油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。