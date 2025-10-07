日圓重貶突破150關卡 因主張擴張性財政政策的高市當選自民黨新黨魁

日圓周一重貶後維持偏弱，高市早苗周末當選執政自民黨黨魁。美元指數在紐約交易時段漲幅收斂，而歐元在法國總理勒克努辭職後貶至一周低點。

日圓一度重貶2%，觸及盤中低點1美元兌150.48日圓，為兩個月來最弱價位；截至紐約下午，報150.38。

支持刺激政策的高市上台，引發市場對日本公債供應增加的疑慮，並削弱了投資人對日本央行本月升息的預期。

歐元兌日圓也一度勁升1.8%，至176.25，創紀錄新高。

高市的經濟政策顧問本田悅朗接受彭博採訪時提到日圓跌破150可能加劇通膨風險後，美元兌日圓一度回吐漲幅。

「短期內的關鍵在於誰將出任財務大臣，」野村外匯策略師Yusuke Miyairi表示，「如果此人支持高市據傳的擴張性財政政策取向，市場可能會再度拋售日圓」。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至98.108，盤中一度大漲0.8%。

美國公債全線走低；10年期殖利率上漲4個基點，報4.16%。

市場也留意美國政府停擺，停擺已進入第二周。參議院計畫於周一晚間就一項維持政府運轉至11月21日的短期撥款法案進行第五次表決。

歐元兌美元貶值0.3%，報1.1712，盤中一度跌0.8%，至日內低點1.1652。

距離法國總統馬克龍宣布的新內閣保留上一屆內閣多數高級官員不到24小時，總理勒克努辭職。

法國公債殖利率相對於德債殖利率的溢價達到今年以來的最高水準。