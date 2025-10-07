快訊

台積電漲勢未歇？外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

延長撥款法案又沒過關 美聯邦政府續關門

柯文哲今天登板作證 5共犯「做球」他如何接招？

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體股火力全開 台積電ADR大漲3.5%再創新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一（6日）大漲3.5%。路透
台積電ADR周一（6日）大漲3.5%。路透

台積電ADR周一（6日）大漲3.5%，收在歷史新高302.40美元，較台北交易溢價高達32.1%。

標普500指數和那斯達克綜合指數周一上漲，儘管美國政府停擺進入第六天，超微（AMD）和OpenAI達成的協議再度點燃人工智慧（AI）熱潮。

標普500指數上漲24.49點，漲幅0.4%，至6,740.28點；那斯達克綜合指數上漲161.16點，漲幅0.7%，至22,941.67點。道瓊工業指數下跌63.31點，跌幅0.1%，至46,694.97點。

費城半導體指數大2.9%，晶片製造商超微表示將向OpenAI供應AI晶片，此交易可能每年將帶來數百億美元營收，並允許OpenAI最多收購該公司10%的股份。超微飆漲23.7%。輝達（NVIDIA）跌1.1%。

台灣加權股價指數周一逢中秋假期休市一日。台積電（2330）上周五漲2.6%收在1,400.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 174.16 +2.80 165.00 5.23

中華電 CHT 132.20 -0.28 133.00 -0.60

台積電 TSM 1,849.54 +3.49 1,400.00 32.11

聯電 UMC 44.95 +1.38 43.85 2.52

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 OpenAI

延伸閱讀

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

台積電高雄廠首批2奈米產出 營運迎新一波爆發動能

半導體大咖組隊打群架 OpenAI結盟超微看見趨勢

相關新聞

台積電漲勢未歇？ 外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

台積電（2330）股價今年累漲逾30%，ADR更大漲50%，但根據投資媒體和金融服務公司Motley Fool的分析，漲...

更加嚴管中國電信設備 美FCC訂10月底表決新規則

美國聯邦傳播委員會（FCC）預定10月28日投票表決，將針對具國安威脅的中國企業所生產的電信設備更加嚴格設限，這是華府鎖...

金價續創新高要攻4,000美元 油價漲逾1% OPEC+增產比預期溫和

國際油價周一（6日）上漲逾1%，此前石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃在11月增產的幅度比預期來得小，稍微緩和市場對...

日圓重貶突破150關卡 因主張擴張性財政政策的高市當選自民黨新黨魁

日圓周一重貶後維持偏弱，高市早苗周末當選執政自民黨黨魁。美元指數在紐約交易時段漲幅收斂，而歐元在法國總理勒克努辭職後貶至...

半導體股火力全開 台積電ADR大漲3.5%再創新高

台積電ADR周一（6日）大漲3.5%，收在歷史新高302.40美元，較台北交易溢價高達32.1%。

金價創高…突破3,900美元 「錯失恐懼症」與通膨憂慮驅動漲勢

國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。這波由「錯失恐懼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。