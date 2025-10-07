半導體股火力全開 台積電ADR大漲3.5%再創新高

台積電ADR周一（6日）大漲3.5%，收在歷史新高302.40美元，較台北交易溢價高達32.1%。

標普500指數和那斯達克綜合指數周一上漲，儘管美國政府停擺進入第六天，超微（AMD）和OpenAI達成的協議再度點燃人工智慧（AI）熱潮。

標普500指數上漲24.49點，漲幅0.4%，至6,740.28點；那斯達克綜合指數上漲161.16點，漲幅0.7%，至22,941.67點。道瓊工業指數下跌63.31點，跌幅0.1%，至46,694.97點。

費城半導體指數大2.9%，晶片製造商超微表示將向OpenAI供應AI晶片，此交易可能每年將帶來數百億美元營收，並允許OpenAI最多收購該公司10%的股份。超微飆漲23.7%。輝達（NVIDIA）跌1.1%。

台灣加權股價指數周一逢中秋假期休市一日。台積電（2330）上周五漲2.6%收在1,400.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 174.16 +2.80 165.00 5.23

中華電 CHT 132.20 -0.28 133.00 -0.60

台積電 TSM 1,849.54 +3.49 1,400.00 32.11

聯電 UMC 44.95 +1.38 43.85 2.52

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價