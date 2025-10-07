聽新聞
0:00 / 0:00
半導體股火力全開 台積電ADR大漲3.5%再創新高
台積電ADR周一（6日）大漲3.5%，收在歷史新高302.40美元，較台北交易溢價高達32.1%。
標普500指數和那斯達克綜合指數周一上漲，儘管美國政府停擺進入第六天，超微（AMD）和OpenAI達成的協議再度點燃人工智慧（AI）熱潮。
標普500指數上漲24.49點，漲幅0.4%，至6,740.28點；那斯達克綜合指數上漲161.16點，漲幅0.7%，至22,941.67點。道瓊工業指數下跌63.31點，跌幅0.1%，至46,694.97點。
費城半導體指數大2.9%，晶片製造商超微表示將向OpenAI供應AI晶片，此交易可能每年將帶來數百億美元營收，並允許OpenAI最多收購該公司10%的股份。超微飆漲23.7%。輝達（NVIDIA）跌1.1%。
台灣加權股價指數周一逢中秋假期休市一日。台積電（2330）上周五漲2.6%收在1,400.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 174.16 +2.80 165.00 5.23
中華電 CHT 132.20 -0.28 133.00 -0.60
台積電 TSM 1,849.54 +3.49 1,400.00 32.11
聯電 UMC 44.95 +1.38 43.85 2.52
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言