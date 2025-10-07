那指、標普500指數再創新高 AMD和OpenAI交易為AI題材煽火

標普500指數和那斯達克綜合指數周一上漲，儘管美國政府停擺進入第六天，超微（AMD）和OpenAI達成的協議再度點燃人工智慧（AI）熱潮。

標普500指數上漲24.49點，漲幅0.4%，至6,740.28點；那斯達克綜合指數上漲161.16點，漲幅0.7%，至22,941.67點。道瓊工業指數下跌63.31點，跌幅0.1%，至46,694.97點。

費城半導體指數大2.9%，晶片製造商超微表示將向OpenAI供應AI晶片，此交易可能每年將帶來數百億美元營收，並允許OpenAI最多收購該公司10%的股份。超微飆漲23.7%。台積電ADR大漲3.5%，輝達（NVIDIA）跌1.1%。

Navellier & Associates的Louis Navellier表示，「半導體股火力全開，AI題材持續升溫」。Miller Tabak的Matt Maley表示，鑒於投資對AI的「動物本能」再度得到提振，美國政府停擺這樣的消息被市場忽略不足為奇。

黃金期貨大漲1.7%，至每英兩3,948.50美元，逼近4,000美元大關；金價在3月首次突破3,000美元大關，今年已飆漲50%。

金價大漲時值美國聯邦政府停擺進入第二周之際，導致9月就業報告在內的關鍵經濟數據延後發布。交易者預計，長期停擺會迫使聯準會（Fed）10月在信息不足情況下做出決策。金融市場幾乎完全消化了Fed在本月降息25個基點的預期，機率高達94.6%。而據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算今年還有兩次降息。短期內，較低的利率會提升黃金的吸引力，與安全的政府債券相比，黃金不支付利息。美國10年期公債殖利率小升至4.161%。

其他貴金屬也上漲。銀價上漲1%，至每英兩48.08美元，創下2011年以來的最高收盤價。比特幣保持在125,000美元上方，盤中一度飆升至126,273美元。一些分析師將近期投資人湧入黃金和比特幣的現象稱為"貨幣貶值交易"，反映投資人透過購買非法定資產，來對沖主要貨幣價值長期受侵蝕的預期風險。

加密幣相關公司Coinbase、Riot Platforms 和 MARA Holdings 股價也都上漲。

Yardeni Research創始人Ed Yardeni表示，「當年1999年股市出現科技泡沫時，市場上關於泡沫的討論遠沒有現在這麼多。從逆向角度來看，如今對泡沫的恐慌反而令人感到放心」。他指出，Google「AI泡沫」搜尋指數已從9月中旬的零躍升至10月2日的100。

Fifth Third Bancorp以109億美元收購同業Comerica也推動了市場上漲。Comerica股價收盤上漲14%。

投資人對政府停擺不以為意，他們認為這是反復發生的事件，對市場影響甚微。許多投資人轉而將注意力投向即將正式展開的第3季財報季。

特斯拉率大型股大漲5.5%，該公司在社交媒體上的系列貼文預告會發表新產品，引發投資人關注。

AppLovin重挫14%，創下4月4日以來最大跌幅，彭博報導稱這家行動廣告技術公司的數據收集行為遭到美國證券交易委員會的調查。

TD Cowen下調星巴克目標價，理由是勞動市場疲軟影響Z世代，星巴克下跌5.0%。