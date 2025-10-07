快訊

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

AI熱潮提振市場情緒…美股多收漲 標普那指創新高

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

儘管美國政府停擺已持續6天，但超微（AMD）與OpenAI達成人工智慧（AI）晶片供應協議，再度點燃支撐華爾街行情的AI熱潮，美國股市標準普爾和那斯達克指數今天收盤再創新高。

道瓊工業指數小跌63.31點或0.14%，收46694.97點。

標準普爾500指數小漲24.49點或0.36%，收6740.28點。

那斯達克指數揚升161.16點或0.71%，收22941.67點。

費城半導體指數勁揚190.32點或2.89%，收6774.06點。

指數 美國 半導體

延伸閱讀

OpenAI結盟超微可添購10%股權 台積、鴻海、廣達沾光

馬斯克AI投資擬砸5,400億 鴻海、緯創等迎來大商機

半導體大咖組隊打群架 OpenAI 結盟超微看見趨勢

香港PMI連兩月站上榮枯線

相關新聞

高市早苗挺核能 日本核電類股狂漲

有望成為日本首位女首相的自民黨新總裁高市早苗，預料將繼續把核能做為全國能源策略核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已準備大量供電的說法。

高市經濟學發威…日股飆2175點 日圓貶至近150

高市早苗有望成為日本首位女首相，日本股市六日上演慶祝行情，日經指數盤中突破四萬八千點，收盤大漲逾兩千一百點，盤中和收盤均創新高。日圓兌美元匯率則重貶超過百分之一，接近一百五十日圓關卡，反映高市支持的財政與貨幣刺激措施「高市經濟學」牽動市場。

金價創高…突破3,900美元 「錯失恐懼症」與通膨憂慮驅動漲勢

國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。這波由「錯失恐懼...

Gucci「即看即買」新招大吸客 新品發表隔日就上架

義大利時尚品牌Gucci新任創意總監格瓦薩里亞（Demna Gvasalia）上任後推出的第一個系列，打破業界慣例，採取...

OPEC+溫和增產 油價向上

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）同意將以較溫和的幅度進行增產，讓原本擔憂會大幅增產的市場交易員放下心中大石，帶動國際油...

Fed 降息 銀行股受惠大

美國9月開啟降息循環，金融股誰最夯？法人分析，銀行股在美元資金成本下降可擴大利差與監理鬆綁雙利多下，淨利差與配息能力可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。