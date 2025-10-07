AI熱潮提振市場情緒…美股多收漲 標普那指創新高
儘管美國政府停擺已持續6天，但超微（AMD）與OpenAI達成人工智慧（AI）晶片供應協議，再度點燃支撐華爾街行情的AI熱潮，美國股市標準普爾和那斯達克指數今天收盤再創新高。
道瓊工業指數小跌63.31點或0.14%，收46694.97點。
標準普爾500指數小漲24.49點或0.36%，收6740.28點。
那斯達克指數揚升161.16點或0.71%，收22941.67點。
費城半導體指數勁揚190.32點或2.89%，收6774.06點。
