高市經濟學發威…日股飆2175點 日圓貶至近150

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
日股6日上演慶祝行情，日經指數收盤大漲逾2175點達47944點，創下新高。 （歐新社）
高市早苗有望成為日本首位女首相，日本股市六日上演慶祝行情，日經指數盤中突破四萬八千點，收盤大漲逾兩千一百點，盤中和收盤均創新高。日圓兌美元匯率則重貶超過百分之一，接近一百五十日圓關卡，反映高市支持的財政貨幣刺激措施「高市經濟學」牽動市場。

日經指數在六日一開盤就上演慶祝行情，盤中相繼突破四萬七千與四萬八千關卡，收盤上漲二一七五點二六點，成為四七九四四點七六點，漲幅百分之四點七五。市場預期高市早苗的政策將帶動內需類股。

日圓兌美元盤中重貶百分之一點五八，報一四九點八○日圓兌一美元，逼近一百五十日圓關卡。二年期日本公債殖利率下滑五個基點至百分之○點八九，反映市場預期日本央行可能延後升息

高市早苗上周六贏得自民黨總裁選舉，將成為日本首位女首相。她在自民黨五名黨魁候選人中，對財政與貨幣的立場最為寬鬆，外界普遍認為她在前首相安倍晉三過世後，依然力挺「安倍經濟學」的刺激政策，因此點燃市場的「高市交易」，也就是做多股市、做空日本公債，尤其是較長天期債券。

高市當選提振了日本經濟成長預期，同時也引發對債券供給增加的擔憂，並降低日銀本月升息可能性。

法國東方匯理銀行在上周末發表報告表示，高市可能會要求日銀維持其寬鬆貨幣政策，但她可能願意接受日銀在二○二六年一月之前升息一碼。報告指出：「高市政府認為當前經濟仍然疲弱，預期徹底改變政策方向，採取全新的做法，透過公民合作方式擴大投資與需求。」

范達集團投資策略師吳安娜表示，「這對股市而言可能是正面的驚喜」。但她指出，高市不太可能過度刺激經濟，市場波動應有限。

高市早苗 安倍晉三 日本經濟 升息 日銀 貨幣 公債殖利率 日本央行 財政 日經

OpenAI簽署協議要用超微GPU…最多將持有後者10%股份 超微盤前噴24%

OpenAI和超微（AMD）6日宣布價值數百億美元的合作案，將使用超微處理器打造人工智慧（AI）資料中心。OpenAI可...

日股漲日圓貶 日本市場面臨高度動盪的「高市行情」

日本「鐵娘子」高市早苗將出任日本第一位女性首相，金融市場投資人正在啟動第一波的「高市行情」，看中的題材包括日本將擴大政府...

高市經濟學發威…日股飆2175點 日圓貶至近150

高市早苗有望成為日本首位女首相，日本股市六日上演慶祝行情，日經指數盤中突破四萬八千點，收盤大漲逾兩千一百點，盤中和收盤均創新高。日圓兌美元匯率則重貶超過百分之一，接近一百五十日圓關卡，反映高市支持的財政與貨幣刺激措施「高市經濟學」牽動市場。

高市早苗挺核能 日本核電類股狂漲

有望成為日本首位女首相的自民黨新總裁高市早苗，預料將繼續把核能做為全國能源策略核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已準備大量供電的說法。

與Siri私密對話外流？人權組織投訴 這國對蘋果展開調查

法國檢察官6日表示，在收到指控蘋果非法收集資料的投訴後，已對這家科技巨擘旗下語音助理Siri展開調查。

美股早盤／標普那指上漲…超微與OpenAI結盟股價飆 台積電ADR漲逾4%

美股6日早盤漲跌互見，儘管美國政府關門進入到第二周，但在科技股方面，超微（AMD）和OpenAI的合作案，帶動超微早盤股...

