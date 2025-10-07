高市經濟學發威…日股飆2175點 日圓貶至近150

高市早苗有望成為日本首位女首相，日本股市六日上演慶祝行情，日經指數盤中突破四萬八千點，收盤大漲逾兩千一百點，盤中和收盤均創新高。日圓兌美元匯率則重貶超過百分之一，接近一百五十日圓關卡，反映高市支持的財政與貨幣刺激措施「高市經濟學」牽動市場。

日經指數在六日一開盤就上演慶祝行情，盤中相繼突破四萬七千與四萬八千關卡，收盤上漲二一七五點二六點，成為四七九四四點七六點，漲幅百分之四點七五。市場預期高市早苗的政策將帶動內需類股。

日圓兌美元盤中重貶百分之一點五八，報一四九點八○日圓兌一美元，逼近一百五十日圓關卡。二年期日本公債殖利率下滑五個基點至百分之○點八九，反映市場預期日本央行可能延後升息。

高市早苗上周六贏得自民黨總裁選舉，將成為日本首位女首相。她在自民黨五名黨魁候選人中，對財政與貨幣的立場最為寬鬆，外界普遍認為她在前首相安倍晉三過世後，依然力挺「安倍經濟學」的刺激政策，因此點燃市場的「高市交易」，也就是做多股市、做空日本公債，尤其是較長天期債券。

高市當選提振了日本經濟成長預期，同時也引發對債券供給增加的擔憂，並降低日銀本月升息可能性。

法國東方匯理銀行在上周末發表報告表示，高市可能會要求日銀維持其寬鬆貨幣政策，但她可能願意接受日銀在二○二六年一月之前升息一碼。報告指出：「高市政府認為當前經濟仍然疲弱，預期徹底改變政策方向，採取全新的做法，透過公民合作方式擴大投資與需求。」

范達集團投資策略師吳安娜表示，「這對股市而言可能是正面的驚喜」。但她指出，高市不太可能過度刺激經濟，市場波動應有限。