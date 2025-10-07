聽新聞
高市早苗挺核能 日本核電類股狂漲

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
一名男子6日走過東京街頭的股價看板，顯示日經指數因高市早苗當選自民黨總裁演出慶祝行情，狂飆超過兩千點，核電相關股票也大漲。 （歐新社）
有望成為日本首位女首相的自民黨新總裁高市早苗，預料將繼續把核能做為全國能源策略核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已準備大量供電的說法。

高市一直推動加速發展核融合這類先進核能技術，先前也曾呼籲透過部署新一代反應爐，讓日本達到「能源百分百自給自足」。

高市上周末當選新任總裁後，與核電相關的日本企業股票六日上漲，關西電力公司和東京電力股價盤中一度大漲百分之五點八與百分之六點五，收盤漲幅縮小到百分之三點五左右。前者正考慮興建新的核反應爐，後者則長期致力於重啟日本最大核電廠。

高市支持核能的立場，將延續前任政府政策方向。自民黨政府一直推動興建新反應爐，並且重啟在二○一一年福島核災後停機的核電廠。日本支持靠核能抑制排碳，並協助減少仰賴進口化石燃料。

彭博新能源分析師薩迪克表示，高市贏得自民黨總裁選舉，「對核能、核融合等新技術與鈣鈦礦太陽能是一大勝利，但對再生能源是一大失利，尤其是仰賴外國設備的再生能源」。

六十四歲的高市早苗多次對使用太陽能表達疑慮，曾說過反對「讓我們美麗的土地進一步被外國製太陽能板覆蓋」，她可能調整目前太陽能發電補助計畫。日本目前大部分太陽能發電模組仰賴進口。

高市也曾表達支持新一代太陽能技術鈣鈦礦太陽能板，這種材料據稱效率更高、可撓性更佳。

儘管高市支持核能，但目前尚不清楚她能否加快重啟日本暫停運轉的反應爐。日本目前有卅三座商業核電機組，其中十四座已依據福島事故後的嚴格規範重新運轉。核電重啟仍面臨高度監管門檻，且須獲得地方政府支持。

高市推動的核融合技術仍屬新興階段，距離商業化可能還需數十年之久。日本在六月修訂國家核融合策略，目標是在二○三○年代發展示範計畫。她同時主張投資於釋放國內外的化石燃料資源，協助提高能源安全。

彭博分析，高市推動日本淘汰燃煤電廠的步調可能變得更為漸進，同時鼓勵採用碳捕捉與封存、氨燃料技術等，協助這些電廠減少碳排

