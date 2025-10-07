金價首逾3950美元 比特幣也狂飆

國際金價再創歷史新高，現貨金價昨天盤中上漲百分之一點八至每盎司三九五六點六九美元，首次突破三九五○美元；被視為「數位黃金」的比特幣價格也持續在高檔，昨盤中升至十二萬四七二一美元。分析師表示，這反映「貶值交易」持續發威，投資人針對美元等法定貨幣價值減損進行避險、分散資產，以免手上現金不值錢。

今年以來金價累計飆升近百分之五十，寫下自一九七○年代以來最強勁漲幅。這波行情始於美國總統川普發起的貿易戰，引發避險買盤、拖累美元走弱，即便市場波動後來趨緩，金價仍迅速走高，光是九月就大漲百分之十二，創二○一一年來單月最大漲幅。

此外，美國聯邦政府停擺導致原定上周五發布的就業數據延遲，使得本已不明朗的經濟前景更加撲朔迷離。

日內瓦貴金屬商MKS PAMP的金屬策略主管希爾斯形容市場「有點瘋了」，指關鍵推動力來自黃金ＥＴＦ的龐大資金流入。世界黃金協會（ＷＧＣ）的數據顯示，過去四周黃金ＥＴＦ淨流入達一三六億美元，今年以來淨流入突破六百億美元，刷新單一日曆年的紀錄。

百達資產管理首席策略師盧伯樂形容這個現象是「鍍金版ＦＯＭＯ」，「這種害怕錯過的情緒，不僅推升超大型科技股，也蔓延至其他市場，例如信用市場。黃金已經重要到不能不持有」。

不只黃金，摩根大通策略團隊上周公布的數據顯示，第三季「貶值交易」加速，散戶投資人持續買進黃金與比特幣ＥＴＦ。報告指出，在川普今年四月宣布新關稅後，比特幣ＥＴＦ資金流入進一步加快，一直到七月；而黃金ＥＴＦ的流入資金自八月起明顯追上，縮小與比特幣ＥＴＦ的差距。

花旗分析師桑德斯表示，比特幣現被視為「數位黃金」，有助解釋為何比特幣與黃金連袂上漲。他預估比特幣十二個月目標價將達十八點一萬美元。

ＴＣＷ集團前全球首席策略師斯里庫馬爾認為，年底前金價勢必突破每盎司四千美元，理由是全球關稅上升、經濟放緩與通膨居高不下，投資人恐懼各國貨幣貶值。