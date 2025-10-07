金價和比特幣頻創新高 「貶值交易」持續發威

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金價與比特幣價格持續創新高，反映投資人擔心手上現金不值錢而進行的「貶值交易」發威。（路透）
金價與比特幣價格持續創新高，反映投資人擔心手上現金不值錢而進行的「貶值交易」發威。（路透）

金價和比特幣頻創新高，反映「貶值交易」持續發威， 投資人針對美元等法定貨幣價值減損進行避險、分散資產，以免手上現金不值錢。

衡量美元兌六種主要貨幣走勢的DXY美元指數6日盤中報98.08，今年來下滑近10%。由於擔心美國財政赤字惡化、美元可能進一步貶值，聯準會的獨立性受損，且長期通膨疑慮揮之不去，促成了今年最熱門交易之一題材的核心，投資人因此轉向黃金與比特幣等資產，而這樣的交易可能在美國聯邦政府局部關門期間繼續獲得空間。

所謂「貶值交易」，即投資人廣泛分散資產，遠離美元等法定貨幣，最早是在2024年11月美國總統大選前受到散戶投資人青睞。

美國西北共同財富管理公司股票首席投資經理斯塔基說：「貶值交易在今年展現強勁動能，黃金與比特幣等資產都有亮眼報酬」，「實質利率下滑、以及儘管通膨仍高但重啟降息，都是推動行情上漲的催化因素」。

摩根大通策略團隊上周公布的數據顯示，第3季「貶值交易」加速，散戶投資人持續買進黃金與比特幣ETF，而且從去年底以來就已經展現這樣的動能。該報告指出，在美國總統川普今年4月宣布新關稅後，比特幣ETF資金流入進一步加快，一直到7月；而黃金ETF的流入資金自8月起明顯追上，縮小與比特幣ETF的差距。

摩根大通指出，近幾個月散戶投資人擁抱貶值交易的程度超越機構投資者，但機構也正陸續加入，而且從2024年起就持續買進比特幣與黃金期貨。

