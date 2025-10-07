Fed 降息 銀行股受惠大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

美國9月開啟降息循環，金融股誰最夯？法人分析，銀行股在美元資金成本下降可擴大利差與監理鬆綁雙利多下，淨利差與配息能力可望提升；壽險股則受惠債券評價回升、避險成本下降。降息新局中，料銀行股仍是金融族群主軸。

9月美國降息1碼之後，市場預期年底前還有2至3碼降息空間。法人建議，2025年下半年金融股投資順序是銀行股、壽險股，最後是證券股。

在銀行端，降息有助擴大外幣資金利差並提升淨利差（NIM）。多數銀行美元存款放比約40%，資金運用多投資美元債券，美債存續期間約2至5年期，甚至長於美元定存，降息可擴大外幣利差。

其次，美元定存增速也放緩，美元活存比改善也有助提升利差，獲利動能可望延續到2026年。

另有七家大型銀行預計2026年適用內部評等法（IRB），資本適足率可望提高1至3個百分點，帶來額外盈餘資本與現金股利潛力。

壽險業方面，美債長天期殖利率下滑有助評價虧損收斂，美台利差縮小則可降低換匯（CS）避險成本。但有11家壽險業年底仍須提存當期獲利的三成至外匯價格準備金，加上資本利得動能轉弱、股利收入不足，獲利回升仍具挑戰。

降息 壽險業 銀行股

