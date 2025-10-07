OPEC+溫和增產 油價向上

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）同意將以較溫和的幅度進行增產，讓原本擔憂會大幅增產的市場交易員放下心中大石，帶動國際油價6日上漲。

彭博資訊報導，OPEC+ 5日宣布，11月將以每日增加13.7萬桶的幅度增產，遠低於決策前部分媒體報導的可能數量，帶動布蘭特原油期貨6日上漲0.8%至逾65美元，扭轉部分上周大跌8%的跌勢；西德州中級原油期貨也上漲0.8%至逾61美元。

盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管韓森表示，OPEC+的動作「遠低於周末會議前所擔心的」，但「這項決策只會部分反轉上周跌勢，因為對2026年供應過剩的持續擔憂，將繼續打壓市場信心」。

沙烏地阿拉伯6日維持其主要品級原油阿拉伯輕質原油（Arab Light）的11月官訂價格不變，維持比當地基準油價溢價每桶2.2美元。雖然這低於彭博訪調煉油商和貿易商預測的每桶上漲30美分，但上周中東油價崩跌已讓一些市場參與者預期會降價。