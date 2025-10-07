OPEC+溫和增產 油價向上

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）同意將以較溫和的幅度進行增產，讓原本擔憂會大幅增產的市場交易員放下心中大石，帶動國際油價6日上漲。

彭博資訊報導，OPEC+ 5日宣布，11月將以每日增加13.7萬桶的幅度增產，遠低於決策前部分媒體報導的可能數量，帶動布蘭特原油期貨6日上漲0.8%至逾65美元，扭轉部分上周大跌8%的跌勢；西德州中級原油期貨也上漲0.8%至逾61美元。

盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管韓森表示，OPEC+的動作「遠低於周末會議前所擔心的」，但「這項決策只會部分反轉上周跌勢，因為對2026年供應過剩的持續擔憂，將繼續打壓市場信心」。

沙烏地阿拉伯6日維持其主要品級原油阿拉伯輕質原油（Arab Light）的11月官訂價格不變，維持比當地基準油價溢價每桶2.2美元。雖然這低於彭博訪調煉油商和貿易商預測的每桶上漲30美分，但上周中東油價崩跌已讓一些市場參與者預期會降價。

國際油價 OPEC 彭博

延伸閱讀

OPEC+再增產 恐供給過剩

OPEC+傳已同意11月再增產 每日產量提高13.7萬桶

金價漲至新高後回落 油價跌至近五個月低點 倫敦銅觸一年多高點

OPEC+據傳11月將再提高產量 油價翻黑跌破70美元

相關新聞

高市早苗挺核能 日本核電類股狂漲

有望成為日本首位女首相的自民黨新總裁高市早苗，預料將繼續把核能做為全國能源策略核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已準備大量供電的說法。

高市經濟學發威…日股飆2175點 日圓貶至近150

高市早苗有望成為日本首位女首相，日本股市六日上演慶祝行情，日經指數盤中突破四萬八千點，收盤大漲逾兩千一百點，盤中和收盤均創新高。日圓兌美元匯率則重貶超過百分之一，接近一百五十日圓關卡，反映高市支持的財政與貨幣刺激措施「高市經濟學」牽動市場。

金價創高…突破3,900美元 「錯失恐懼症」與通膨憂慮驅動漲勢

國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。這波由「錯失恐懼...

OPEC+溫和增產 油價向上

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）同意將以較溫和的幅度進行增產，讓原本擔憂會大幅增產的市場交易員放下心中大石，帶動國際油...

Fed 降息 銀行股受惠大

美國9月開啟降息循環，金融股誰最夯？法人分析，銀行股在美元資金成本下降可擴大利差與監理鬆綁雙利多下，淨利差與配息能力可望...

金價和比特幣頻創新高 「貶值交易」持續發威

金價和比特幣頻創新高，反映「貶值交易」持續發威， 投資人針對美元等法定貨幣價值減損進行避險、分散資產，以免手上現金不值錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。