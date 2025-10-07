金價創高…突破3,900美元 「錯失恐懼症」與通膨憂慮驅動漲勢

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。（路透）
國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。（路透）

國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。這波由「錯失恐懼症」（FOMO）與通膨憂慮驅動的漲勢，正吸引投資人將黃金納入長期資產配置。

今年來，金價累計飆升近50%，寫下自1970年代以來最強勁漲幅。此波行情始於是美國總統川普發起的貿易戰，引發避險買盤、拖累美元走弱，即便市場波動後來趨緩，金價仍迅速走高，光是9月就大漲12%，創2011年來單月最大漲幅。

美國聯邦政府停擺導致原定上周五發布的就業數據延遲，使得本已不明朗的經濟前景更加撲朔迷離。

日內瓦貴金屬商MKS PAMP的金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels）形容市場「有點瘋了」，指關鍵推動力來自黃金ETF的龐大資金流入。

世界黃金協會（WGC）的數據顯示，過去四周黃金ETF淨流入達136億美元，2025年迄今淨流入更突破600億美元，刷新單一日曆年所寫下的紀錄。如今ETF持有的黃金數量已衝上3,800公噸，逼近新冠疫情期間風險資產湧現賣壓時的峰值。

百達資產管理（Pictet Asset Management）首席策略師盧伯樂（Luca Paolini），形容這個現象是「鍍金版FOMO」，「 這種害怕錯過的情緒，不僅推升超大型科技股，也蔓延至其他市場，例如信用市場。黃金已經重要到不能不持有。」

摩根士丹利建議，將傳統的股六債四配置調整為60／20／20，讓黃金與固定收益資產占比相等。若此趨勢成形，可能引導數兆美元資金流入金市，目前基金經理人對黃金的平均配置僅約2%。

另外，瑞士私人銀行Syz Group交易主管諾埃爾（Valérie Noël）表示，一些客戶正押注美元走弱、同時買進黃金。「投資人想做空美元，但不確定該買哪種貨幣，這種不確定性最終把他們推向黃金。」

金價 ETF

延伸閱讀

他嗆若變賣老父母黃金房產「乎你全家死光光」 大嫂提告求償判賠3萬元

黃金期貨突破每盎司3,900美元 法人：金價可望再創高、金礦股落後補漲

港擬推人民幣計價黃金商品

清大化學館深夜遭竊金條金飾 男子盜走共值60萬黃金遭判刑

相關新聞

高市早苗挺核能 日本核電類股狂漲

有望成為日本首位女首相的自民黨新總裁高市早苗，預料將繼續把核能做為全國能源策略核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已準備大量供電的說法。

高市經濟學發威…日股飆2175點 日圓貶至近150

高市早苗有望成為日本首位女首相，日本股市六日上演慶祝行情，日經指數盤中突破四萬八千點，收盤大漲逾兩千一百點，盤中和收盤均創新高。日圓兌美元匯率則重貶超過百分之一，接近一百五十日圓關卡，反映高市支持的財政與貨幣刺激措施「高市經濟學」牽動市場。

金價創高…突破3,900美元 「錯失恐懼症」與通膨憂慮驅動漲勢

國際金價再創歷史新高，現貨金價6日盤中上漲1.6%至每英兩3,949.57美元，首次突破3,900美元。這波由「錯失恐懼...

OPEC+溫和增產 油價向上

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）同意將以較溫和的幅度進行增產，讓原本擔憂會大幅增產的市場交易員放下心中大石，帶動國際油...

Fed 降息 銀行股受惠大

美國9月開啟降息循環，金融股誰最夯？法人分析，銀行股在美元資金成本下降可擴大利差與監理鬆綁雙利多下，淨利差與配息能力可望...

金價和比特幣頻創新高 「貶值交易」持續發威

金價和比特幣頻創新高，反映「貶值交易」持續發威， 投資人針對美元等法定貨幣價值減損進行避險、分散資產，以免手上現金不值錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。