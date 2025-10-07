新興市場Q4展望樂觀

新興市場資產今年表現亮眼，投資人預期資金潮在第4季將更加洶湧。滙豐調查顯示，新興市場基金經理人看漲情緒自6月的44%飆升至62%，而看跌者比率則僅7%。高盛策略師指出，儘管關稅上揚，新興市場今年經濟成長仍超乎預期，正「蓬勃發展，而非勉力求存」。

專家指出，新興市場多頭行情主要由三大因素支撐：首先是央行降息。美國聯準會（Fed）降息預期明確，從南韓到泰國的亞洲央行將於第4季降息。拉丁美洲也預期逐步下調政策利率。寬鬆貨幣環境可加速債券資金流入，支撐股市表現，並減輕本地貨幣貶值壓力。

第二是美元走弱，帶動資金離開美國，流向更具潛力的新興市場。MSCI新興市場股票指數因陸股拉抬，升至四年高點。美元計價新興市場債券9月更連續六個月上漲，創2019年以來最長連漲紀錄。

第三，中國刺激政策與亞洲AI、科技題材。市場對中國經濟增速及政策刺激轉趨樂觀，以及南韓與台灣科技股吸引資金。